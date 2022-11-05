به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مهدی قریشی عصر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان ضمن اشاره به سالروز رحلت حضرت معصومه سلام الله علیها به بیان شخصیت والای حضرت پرداخت و گفت: نوع زیارت نامه امامزادگان از سوی علما تدوین شده ولی زیارت نامه حضرت معصومه سلام الله علیها از معصوم علیه السلام نقل شده و دارای مضامین بسیار بالایی است.

وی با اشاره به حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان گفت: حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان نشان از بصیرت و آگاهی مردم بوده و شایسته تقدیر و تشکر است.

حجت الاسلام قریشی در ادامه ضمن گرامیداشت روز فرهنگ عمومی تأکید کرد: اساس و ریشه تمامی امورات در کشور، مسائل فرهنگی بوده و اصلاح مباحث فرهنگی سبب اصلاح سایر مباحث در کشور می‌شود.

امام جمعه ارومیه در ادامه افزود: اغتشاشات اخیر نشان داد که از این امر مهم غفلت شده و آنطور که شایسته و بایسته است به آن پرداخت نشده است.

غفلت از مسائل فرهنگی در مدارس

وی ضمن ابراز تأسف از غفلت انجام شده در حوزه فرهنگی مدارس گفت: قصور و تقصیری در این خصوص از سوی برخی مسئولان صورت گرفته که باید سریعاً جبران شود.

حجت الاسلام قریشی تأکید کرد: عدم حضور علما و روحانیون در مدارس سبب فاصله گرفتن دانش آموزان از دین و مذهب شده و سوالات و شبهات دینی دانش آموزان بی پاسخ مانده است.

وی با اشاره به مطالبه مقام معظم رهبری در خصوص تدریس اسناد لانه جاسوسی آمریکا در مدارس گفت: اگر طبق منویات مقام معظم رهبری این اسناد در قالب دروس تحصیلی در مدارس تدریس می‌شد دانش آموزان به این راحتی فریب نیرنگ‌های رسانه‌ای آمریکا را نمی‌خوردند.

امام جمعه ارومیه خاطر نشان کرد: خشونتی که در ایام اغتشاشات از جوانان و نوجوانان مشاهده شد حاصل فضای مجازی و غیر قابل قبول است.

ساختار فرهنگی جامعه باید اصلاح شود

وی با ابراز تأسف از تعطیلی مدارس در ایام کرونا و روی آوردن سیستم آموزشی به آموزش مجازی گفت: بر اساس اعلام برخی از مسئولان در ایام کرونا مدارس چین تعطیل نشد اما متأسفانه در ایران با تعطیلی مدارس، دانش آموزان وارد عرصه اینترنت شده و آسیب‌های فضای مجازی بر آنها اثر گذاشت.

امام جمعه ارومیه با اشاره به وضعیت فرهنگی جامعه گفت: باید در خصوص وضعیت فرهنگی جامعه تجدید نظر شود و وضعیت فرهنگی جامعه نباید زیاد سخت و زمخت و نباید زیاد رها باشد.

حجت الاسلام قریشی تأکید کرد: باید از این اغشاش و فتنه‌ها اشتباهات فرهنگی را متوجه و ساختار فرهنگی جامعه اصلاح شود.

وی با اشاره به اهمیت سند جامع فرهنگی گفت: باید هرچه سریع‌تر سند جامع فرهنگی در برش استانی تکمیل گردد این سند می‌تواند نقشه راه مناسبی برای اصلاحات فرهنگی باشد.

برگزاری همایش رسانه عاشورایی در ارومیه برگزار می‌شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت: سند جامع فرهنگی در کل کشور باید تنظیم شود که در این خصوص، برخی استان‌ها وارد عمل شده‌اند.

علیرضا نوروزی افزود: این سند می‌تواند نقش مهمی در جبران کمبودها و خلأهای موجود فرهنگی داشته باشد، آموزش سواد رسانه‌ای برای گروه‌های مرجع در دستور کار است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی در این زمینه گفت: طبق تفاهم نامه بسته شده در زمینه کنش گری و سواد فضای مجازی برای طلاب و کارکنان این سازمان کلاس‌هایی برگزار شده است.

حجت الاسلام منصور امامی افزود: پیشتر در ماههای محرم و صفر رادیو حوزه انقلاب با چهار ساعت تولید محتوا در ۶۰ روز ایام محرم راه اندازی شد و الان هم قابل استفاده است.

وی اظهار کرد: همایش کشوری رسانه عاشورایی قرار است در ارومیه برگزار شود و نمایشگاه رسانه و فضای مجازی هم مقرر است در حاشیه آن برگزار شود.

رئیس دانشگاه ارومیه نیز در این جلسه گفت: دانشگاه ارومیه برنامه‌ای برای اساتید و دانشجویان اجرا کرد تا روی مساله فضای مجازی و سواد رسانه‌ای کار کند و دردانشگاه صنعتی پیام نور و ارومیه استارت این کار زده شده است و در حال فعالیت هستند.

احمد علیجانپور بیان کرد: ۲ کارگاه آشنایی در زمینه سواد رسانه‌ای و نشست عمومی با ۸۰ نفر و ۲ برنامه توسط بسیج دانشجویی برگزار شده است و کرسی‌های آزاد اندیشی را نیز در کنار این دوره‌ها و جلسات داشتیم.

وی اضافه کرد: سرفصل‌هایی تحت عنوان محتوا در رسانه، شیوه اغنا، انواع رسانه و سواد بصری، زیبایی شنایی، آداب مصرف رسانه، سواد رسانه و مصرف کالا، در پنج هفته اخیر که دانشگاه آغاز به کار کرده است، در حال اجراست.

جهاد تبیین در آذربایجان غربی مورد توجه باشد

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی هم در این جلسه گفت: اولین کار انجام شده در آموزش و پرورش در راستای افزایش سواد رسانه تشکیل شورای سواد رسانه‌ای بود که طی آن تربیت مدرس استانی در دستور کار نواحی و مناطق ۲۴ گانه گنجانده شده است.

منصور جوادی ادامه داد: برگزاری کارگاه‌های آموزشی و توجیهی سواد مجازی نیز در گردهمایی دو روزه کارشناسان با حضور ۱۶ دستگاه عضو میزنماد آموزش و پرورش برگزار شد.

وی اظهار کرد: تدوین و ارسال بخشنامه‌هایی در زمینه اجرای این دوره‌ها برای دانش آموزان و کارکنان با همکاری ادارات و انجمن اولیا و خانواده در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه فضای مجازی بستری است که می‌شود مسائل اعتقادی و حق را نیز بیان کرد، گفت: لازم است با یک کارکارشناسی و با توجه به وضعیت جغرافیایی استان و تنوع فرهنگ‌ها از این بستر استفاده کرد.

ناصر عتباتی ادامه داد: جلسات جهاد تبیین و روشنگری که از مطالبات رهبر معظم انقلاب است باید مورد توجه باشد و گره‌های ذهنی اساتید و دانشجویان لازم است گشوده و رفع شود و اجازه ندهیم انباشت شوند.

در این جلسه حکم ریاست شورای فرهنگ عمومی از طرف وزیر ارشاد به امام جمعه ارومیه و نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی اهدا شد.

همچنین لوح سپاسی از سوی امام جمعه ارومیه به نهاد کتابخانه های عمومی استان از بابت راه اندازی حسینیه کتاب کودک در ایام ماه محرم در مصلی ارومیه اهدا شد.