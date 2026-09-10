فرماندار دشتی: ۱۰۰ میلیارد تومان به حوزه آموزش اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر پنجشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان دشتی با گرامیداشت یاد شهدا بویژه شهدای فرهنگی و دانش آموز و بخصوص ۱۶۸ شهید مدرسه شجره طیبه میناب و نیز دانش آموز شهید شهرستان دشتی شهیده الهه شهیدی بهلولی با اشاره به توجه ویژه دولت چهاردهم به حوزه تعلیم و تربیت اظهار کرد: حوزه آموزش و پرورش از اولویت‌های مهم دولت وفاق ملی است و باید اقدامات و خدمات انجام‌شده در این حوزه برای مردم، فرهنگیان و دانش‌آموزان تبیین شود تا زمینه امیدآفرینی در جامعه فراهم شود.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت همه دستگاه‌ها در بازگشایی مدارس افزود: بخشداران، مدیران دستگاه‌های اجرایی، شوراهای اسلامی، شهرداران، دهیاران و همگان در آماده‌سازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی مشارکت کنند چرا که لازم است همه در تسهیل بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید سهیم باشند و در این فرصت باقی مانده لازم است نواقص و کمبودهای مدارس با قید فوریت برطرف شود.

فرماندار دشتی ادامه داد: کمیته‌ای با مدیریت بخشداران برای شناسایی و رفع نواقص مدارس روستاها تشکیل می شود تا مشکلات موجود پیش از آغاز سال تحصیلی جدید برطرف شود.

مقاتلی تأکید کرد: هرگونه تغییر ساختار، جابه‌جایی یا تعطیلی مدارس باید با طرح موضوع و تصویب در شورای آموزش و پرورش شهرستان انجام شود و تصمیمات در این حوزه باید با بررسی دقیق و ارائه راهکارهای مناسب همراه باشد بنابراین هیچگونه اقدام خارج از این قاعده مورد قبول نخواهد بود.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی خانواده‌ها گفت: در برنامه‌ریزی‌های حوزه آموزش باید شرایط معیشتی خانواده‌ها مورد توجه قرار گیرد و ضمن ممنوعیت دریافت وجه خارج از چارچوب، هزینه‌های اضافی نیز به خانواده‌ها تحمیل نشود و جهت رفاه حال خانواده ها در خصوص لباس فرم مدارس نباید هیچگونه سخت گیری بعمل آید.

فرماندار دشتی بر تحقق عدالت آموزشی تأکید کرد و افزود: همانگونه که باید تلاش کنیم هیچ کلاسی بدون معلم نماند، باید همت کنیم هیچ دانش‌آموزی هم به دلیل مشکلات از تحصیل باز نماند.

مقاتلی با بیان اینکه جهت‌گیری آموزش و پرورش باید بر اساس اسناد بالادستی باشد، خاطرنشان کرد: حرمت فرهنگیان و جایگاه معلمان باید توسط همگان و پیش از همه توسط خود آموزش و پرورش حفظ شود و همه دستگاه‌ها در تقویت جایگاه اجتماعی و حرفه‌ای آنان همکاری کنند.

وی همچنین بر ضرورت تأمین زیرساخت‌های مدارس تأکید کرد و گفت: در زمان بازگشایی مدارس نباید شاهد قطعی آب و برق باشیم و دستگاه‌های متولی باید از هم‌اکنون برای تأمین پایدار این خدمات برنامه‌ریزی کنند.

فرماندار دشتی بر اجرای طرح شهید عجمیان نیز تأکید کرد و گفت: همه دستگاه‌ها و مجموعه‌های مرتبط برای اجرای مطلوب این طرح و بهسازی و آماده‌سازی مدارس همکاری و مشارکت کنند.