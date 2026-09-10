https://mehrnews.com/x3d2Wn ۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰ کد مطلب 6943513 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰ تجمع مردم یاسوج در صد و نود و چهارمین شب خونخواهی قائد شهید امت یاسوج-تجمع مردم یاسوج در صد و نود و چهارمین شب خونخواهی قائد شهید امت برگزار شد. دریافت 150 MB کد مطلب 6943513 کپی شد مطالب مرتبط جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود ایستادگی مردم دیار املاکی در شب صد و نود و چهارم اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد برچسبها جنگ رمضان تجمع مردمی یاسوج
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