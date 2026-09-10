به گزارش خبرنگار مهر، مهدی احمدی، شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام خبر برگزاری دومین جشنواره نجوم کوهبنان اظهار کرد: این‌ جشنواره با مشارکت بخش خصوصی و همکاری دستگاه‌های اجرایی و انتظامی، ۲ مهرماه سال‌جاری در منطقه گردشگری و تاریخی‌ آسیاب هشتم برگزار خواهد شد.

وی افزود: برگزاری این جشنواره با رویکرد معرفی ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری شهرستان، ترویج دانش و فرهنگ نجوم و ایجاد زمینه برای توسعه گردشگری علمی و به‌ویژه گردشگری نجومی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این رویداد بیان کرد: نمایشگاه صنایع‌دستی و سوغات با حضور هنرمندان و فعالان محلی، پرواز بادبادک‌ها با مشارکت خانواده‌ها، اجرای بازی‌ها و سرگرمی‌های بومی و محلی، رصد آسمان شب با حضور گروه‌های رصدی و برگزاری کارگاه آموزشی نجوم از جمله برنامه‌های دومین جشنواره نجوم کوهبنان است.

احمدی، با تاکید بر ظرفیت‌های منحصربه‌فرد کوهبنان برای توسعه گردشگری نجومی گفت: برخورداری از آسمان پاک، کاهش آلودگی نوری، چشم‌اندازهای طبیعی و شرایط مناسب برای مشاهده آسمان شب، این شهرستان را به یکی از مناطق مستعد استان کرمان برای توسعه گردشگری نجومی تبدیل کرده است.

رئیس میراث‌فرهنگی کوهبنان در ادامه تصریح کرد: برگزاری رویدادهای تخصصی و عمومی در حوزه نجوم می‌تواند ضمن ایجاد نشاط اجتماعی و افزایش مشارکت جامعه محلی، زمینه معرفی ظرفیت‌های کمترشناخته‌شده کوهبنان را فراهم کرده و به رونق فعالیت‌های گردشگری و اقتصادی در منطقه کمک کند.

وی تصریح کرد: برگزاری این جشنواره با همکاری دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و بخش خصوصی، نمونه‌ای از هم‌افزایی میان مجموعه‌های مختلف برای معرفی توانمندی‌های گردشگری شهرستان و حرکت در مسیر توسعه گردشگری پایدار و رویدادمحور است.