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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۴

تداوم میدان‌داری شهرکردی‌ها در موج ۱۹۴ حماسه و پایداری

تداوم میدان‌داری شهرکردی‌ها در موج ۱۹۴ حماسه و پایداری

شهرکرد-مردم شهرکرد در موج ۱۹۴ حماسه و پایداری هم میدان‌داری کردند.

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کد مطلب 6943539

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