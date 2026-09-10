https://mehrnews.com/x3d2WT ۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۴ کد مطلب 6943539 استانها چهارمحال و بختیاری استانها چهارمحال و بختیاری ۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۴ تداوم میدانداری شهرکردیها در موج ۱۹۴ حماسه و پایداری شهرکرد-مردم شهرکرد در موج ۱۹۴ حماسه و پایداری هم میدانداری کردند. دریافت 17 MB کد مطلب 6943539 کپی شد مطالب مرتبط ایستادگی مردم دیار املاکی در شب صد و نود و چهارم روایت مهر از یکصد و نود و چهارمین حضور مردم در تجمعات آستانه شهرکردیها پای پرچم ایران؛ عشق به وطن تاریخ انقضا ندارد برچسبها شهرکرد تجمع مردمی حماسه حضور
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