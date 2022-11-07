به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، یکی از مسائلی که توسعه بازار شرکت‌های دانش‌بنیان را سرعت می‌بخشد ثبت علامت تجاری آن‌ها در کشورهای خارجی است. این مسئله نه‌تنها به شناخت محصول آنان در خارج از مرزهای کشور کمک می‌رساند بلکه به عنوان یکی از مهم‌ترین دارایی‌های فکری آنان نیز به‌شمار می‌آید.

علامت تجاری یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد. علامت تجاری به صورت نامحدود با پرداخت هزینه برای دوره‌های متوالی ۱۰ ساله حفاظت می‌شود.

شرکت‌های دانش‌بنیانی که قصد صادرات دارند، می‌توانند بسته به کشور یا کشورهای هدف از طریق معاهده مادرید یا فاز ملی هر کشور، اقدام به ثبت و حفاظت از علامت تجاری شرکت یا محصول خود در آن کشور کنند.

از سوی دیگر اما حفاظت اثربخش از دارایی‌های ارزشمند فکری در قالب ثبت علامت تجاری خارج از کشور، علاوه بر هزینه‌های ثبت، پیچیدگی‌های زیادی در خارج از کشور دارد و مستلزم استفاده از کارگزاران و مشاوران باتجربه است.

از این رو صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان، امکان بهره‌مندی شرکت‌های دانش‌بنیان از همراهی و مشورت کارگزاران معتمد و باتجربه صندوق در زمینه مالکیت فکری را فراهم کرده است و بخش شایان توجهی از هزینه خدمات ثبت علامت تجاری را به‌طور بلاعوض می‌پردازد.

صندوق نوآوری هر ساله به هر شرکت دانش‌بنیانی که متقاضی ثبت علامت تجاری خود در کشور دیگری باشد، تا سقف صد میلیون تومان حمایت بلاعوض ارائه می‌کند. درصد حمایت صندوق نوآوری از شرکت‌های دانش‌بنیان در این فرایند تا سقف ۸۵ درصد هزینه‌های ثبت علامت تجاری است.

یکی از شرکت‌هایی توانسته است با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی، علامت تجاری خود را در کشور کویت ثبت کند. این شرکت دانش‌بنیان ترکیب جدیدی از محلول رزماری را تولید و روانه بازار کرده است، محصولی که در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با استقبال بسیاری مواجه شده است.

این شرکت در پی آن است که علامت تجاری خود را در کشور امارات نیز ثبت کند.

خبرگزاری مهر را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید