به گزارش خبرگزاری مهر، فیصل مزرعه در خصوص جزئیات اظهار کرد: ۲۵ سال پیش در دزفول، قتلی رخ می‌دهد که قاتل پس از دستگیری روانه زندان می‌شود.

رئیس دادگستری دزفول افزود: پس از انجام مراحل قانونی، قاتل به قصاص نفس محکوم شد و خانواده مقتول بر اجرای حکم اصرار داشتند.

وی بیان کرد: با توجه به ابراز ندامت و پشیمانی قاتل از بزه خود و درخواست خانواده‌اش برای وساطت شورای حل اختلاف در حل و فصل موضوع، پرونده به شورای حل اختلاف دزفول ارجاع و چندین جلسه با اولیای دم و همکاری اعضای ستاد صبر برگزار شد.

رئیس دادگستری دزفول گفت: خانواده مقتول با اعلام رضایت از قصاص قاتل فرزند خود صرف نظر کردند و زندگی دوباره‌ای را به او بخشیدند و این پرونده پس از ۲۵ سال (ربع قرن) منتهی به صلح و سازش شد.