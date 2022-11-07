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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۲۸

رئیس دادگستری دزفول:

یک جوان در دزفول پس از ۲۵ سال از چوبه‌دار رهایی یافت

یک جوان در دزفول پس از ۲۵ سال از چوبه‌دار رهایی یافت

دزفول- رئیس دادگستری دزفول گفت: با تلاش اعضای شورای حل اختلاف و ستاد صبر این شهرستان جوان محکوم به قصاص پس از ۲۵ سال با رضایت اولیای دم از چوبه‌دار نجات یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیصل مزرعه در خصوص جزئیات اظهار کرد: ۲۵ سال پیش در دزفول، قتلی رخ می‌دهد که قاتل پس از دستگیری روانه زندان می‌شود.

رئیس دادگستری دزفول افزود: پس از انجام مراحل قانونی، قاتل به قصاص نفس محکوم شد و خانواده مقتول بر اجرای حکم اصرار داشتند.

وی بیان کرد: با توجه به ابراز ندامت و پشیمانی قاتل از بزه خود و درخواست خانواده‌اش برای وساطت شورای حل اختلاف در حل و فصل موضوع، پرونده به شورای حل اختلاف دزفول ارجاع و چندین جلسه با اولیای دم و همکاری اعضای ستاد صبر برگزار شد.

رئیس دادگستری دزفول گفت: خانواده مقتول با اعلام رضایت از قصاص قاتل فرزند خود صرف نظر کردند و زندگی دوباره‌ای را به او بخشیدند و این پرونده پس از ۲۵ سال (ربع قرن) منتهی به صلح و سازش شد.

کد مطلب 5626525

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