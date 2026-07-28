قاتل ۲۳ ساله به عشق امام حسین (ع) از قصاص رها شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه صلح و سازش پرونده جوانی که در جریان یک نزاع دسته‌جمعی مرتکب قتل شده بود، با حضور امیر خلفیان دادستان مرکز استان خوزستان، مدیرکل زندان‌های استان، قاضی ناظر بر زندان‌ها و اعضای شعبه ۱۴ شورای حل اختلاف دزفول برگزار شد.

امیر خلفیان صبح امروز سه شنبه در گفتگویی رسانه ای در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: محکوم‌علیه متولد سال ۱۳۸۲ است که در سال ۱۳۹۹ و در حالی که تنها ۱۷ سال سن داشت در یک نزاع منجر به قتل، مرتکب این بزه شد و پس از طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به قصاص نفس محکوم گردید.

وی افزود: با گذشت چند سال از وقوع این حادثه و با توجه به شرایط سنی این فرد در زمان ارتکاب جرم در کنار روند قانونی پرونده، تلاش‌های متعددی برای اصلاح، بازپروری و فراهم شدن زمینه صلح و سازش در دستور کار قرار گرفت.

دادستان مرکز استان خوزستان ادامه داد: این جوان در طول دوران تحمل حبس در زمره حافظان کل قرآن کریم قرار گرفت و در تمامی برنامه‌های مذهبی و ملی زندان حضوری فعال داشت که این مسئله نشان‌دهنده تأثیر برنامه‌های اصلاحی در فرآیند بازاجتماعی شدن محکومان است.

خلفیان با اشاره به ندامت این جوان از بزه ارتکابی تصریح کرد: محکوم‌علیه از ابتدای دوران حبس از اقدام خود ابراز پشیمانی کرده بود و همین مسئله در کنار رفتار مناسب، زمینه‌ساز تلاش بیشتر برای جلب رضایت اولیای دم شد.

وی اضافه کرد: در این مسیر مدیر زندان سپیدار اهواز و اعضای شعبه ۱۴ شورای حل اختلاف دزفول با برگزاری چندین جلسه با خانواده مقتول، تلاش‌های گسترده‌ای برای ایجاد بستر صلح و سازش انجام دادند که این اقدامات در نهایت به نتیجه رسید.

دادستان مرکز خوزستان عنوان کرد: اولیای دم در فضای معنوی ایام اربعین حسینی به عشق حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و با روحیه‌ای سرشار از گذشت، از قصاص قاتل فرزند خود صرف‌نظر کردند و زندگی دوباره‌ای به این جوان بخشیدند.

وی بیان کرد: بخشی از مبلغ دیه نیز از سوی انجمن حمایت از زندانیان تأمین و پرداخت شد که نقش مؤثری در نهایی شدن این سازش داشت.

خلفیان خاطرنشان کرد: به پاس ارج نهادن به این اقدام خداپسندانه، سفر زیارت عتبات عالیات و همچنین خواندن ۱۰ سال نماز و روزه برای مقتول به اولیای دم اهدا شد تا از این حرکت کریمانه تقدیر شود.