تأمین آب شرب روستای چوبانلار اهر دراولویت است

ابوالفضل غنی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از تخصیص اعتبار ویژه برای ساماندهی معابر روستای چوبانلار خبر داد و گفت: روستای چوبانلار متأسفانه سال‌هاست از نبود زیرساخت‌ها رنج می‌برد و اهالی روستا از نبود آب شرب و راه ارتباطی مناسب گلایه می‌کنند.

غنی‌زاده افزود: اولویت اصلی‌مان تأمین آب شرب بوده و سپس برای احداث راه ارتباطی توسط راهداری اقدام می‌شود. البته برای احداث راه ارتباطی ۵.۵ کیلومتری این روستا به اعتبار ۱۱ میلیارد تومانی نیازمندیم.

وی با تأکید بر این‌که تأمین اعتبار برای احداث راه ارتباطی و آب شرب روستای چوبانلار را پیگیری می‌کنم، خاطرنشان کرد: عدالت در خدمات‌رسانی به روستاها به‌صورت یکسان رعایت نشده و بر خود وظیفه می‌دانم تا جبران کمبودها را پیگیری کنم.

فرماندار اهر با ابراز نگرانی از ناایمن بودن واحدهای مسکونی در این روستا خاطرنشان کرد: خانه‌های خشتی روستای چوبانلار ایمنی ندارد و با توجه به اختصاص تسهیلات بانکی ۲۰۰ میلیون تومان برای مقاوم‌سازی مساکن روستایی، از روستاییان انتظار داریم از تسهیلات بانکی برای ایمن‌سازی واحدهای مسکونی استفاده کنند.

غنی‌زاده با اشاره به گلایه روستاییان از نبود معلم در مدرسه روستای چوبانلار ابراز داشت: متأسفانه به دلیل عدم سکونت معلم در روستا، دانش‌آموزان روستایی مجبوراً برای تحصیل به شهر اهر مهاجرت کرده‌اند و این مهم نشان‌گر نمونه‌ای دیگر از محورهای محرومیت است.