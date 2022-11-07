به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پاون، آقای علی اکبر محرابیان در دیدار برخط با همتای ترکمنستانی خود آقای رجب مرادوف، ضمن ابراز خرسندی از روابط خوب دو کشور در دولت سیزدهم، با اشاره به اینکه در بحث ترانزیت کالا و خدمات روابط خوبی میان دو کشور وجود دارد و روابط سیاسی نیز رو به گسترش است، گفت: در زمینه آب و برق روابط خوبی میان ایران و ترکمنستان برقرار بوده و پروژه‌های خوبی در حال اجرا است.

وزیر نیرو همچنین با اشاره به روابط تاریخی و فرهنگی دیرینه‌ای که میان دو کشور وجود دارد، افزود: روابط ما با ترکمنستان خوب است و ما به رشد این روابط بخصوص در زمینه آب، برق و گاز اهمیت می‌دهیم و امیدواریم با توجه به ظرفیت‌های خوبی که در این زمینه وجود دارد، سطح مناسبات دو کشور در آینده افزایش یاید.

در ادامه این نشست وزیر انرژی ترکمنستان نیز ضمن ابراز رضایت از سطح مناسبات دو کشور به ویژه در حوزه انرژی، موضوع سواپ برق از طریق ایران به کشورهایی همانند ترکیه، ارمنستان و گرجستان را مورد اشاره قرار داد و گفت: ایران همکار استراتژیک ماست و ما علاقه‌مند هستیم تا سطح مناسبات با جمهوری اسلامی ایران را افزایش دهیم.

آقای مرادوف همچنین با بیان اینکه کشورش بسیاری از تجهیزات برقی همانند کابل، کنتور برق و … را از ایران تهیه می‌کند، بابت کیفیت رضایت بخش این محصولات از طرف ایرانی تشکر کرد.