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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۸:۵۷

وزیر علوم مطرح کرد؛

آیین نامه پذیرش دانشجوی استاد محور به زودی ابلاغ می شود

آیین نامه پذیرش دانشجوی استاد محور به زودی ابلاغ می شود

وزیر علوم گفت: آیین‌نامه پذیرش دانشجوی استاد محور به‌ زودی ابلاغ می‌شود و اساتید دانشجویان استعداد درخشان را مستقیم پذیرش می کنند و ۲۰ درصد از پذیرش، استاد محور خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی زلفی گل امروز در آئین افتتاح باشگاه طلایه داران علم که در پردیس شمالی دانشگاه تهران برگزار شد،
اظهار کرد: دانشگاه بهترین محل برای مرجعیت سازی علم در کشور است و کارکرد دانشگاه فقط علم و فناوری و نوآوری نیست و در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی هم مؤثر است.

وزیر علوم راه اندازی باشگاه طلایه داران علم را یک مرزشکنی علمی در مرجعیت علمی عنوان کرد و گفت: امروزه در دنیا باور دادند که تولید علم، مرجعیت ایجاد می‌کند و در نهایت مصرف علم، رفاه ایجاد خواهد کرد.

زلفی گل خاطرنشان کرد: ما برای هیأت علمی و ایجاد شور و نشاط بین آنها ۳ کار کلیدی انجام دادیم؛ نخست اینکه پایه‌های تشویقی را به ۶۰ پایه رساندیم. همچنین تا الان آن‌هایی که مجلات علمی را مدیریت می‌کردند، تشویق نمی‌شدند اما برای این عزیزان که مجلات را بین المللی سازی کنند، تا ۵ پایه در نظر گرفته شده است.

وی همچنین با اشاره به افزایش ۱۵ درصدی حقوق هیأت علمی از مهرماه گفت: خوشبختانه مجلس شورای اسلامی سقف حقوق را برای اعضای هیأت علمی برداشت و از طرفی برای جهش علمی ۱۵ درصد افزایش حقوق تصویب و از مهرماه حقوق هیأت علمی ۱۵ درصد افزایش پیدا کرد.

زلفی گل افزود: همچنین به اساتید اختیارات بیشتری دادیم به طوری که آن‌ها می‌توانند دانشجویان استعداد درخشان را خودشان پذیرش کنند، منتها یک شرط دارد و آن اینکه دانشجو باید جزو ۲۰ درصد ورودی‌های خودش باشد. دوم اینکه پایان نامه و رساله در راستای حل مسائل جامعه تدوین شود و موضوعات مدنظر در سامانه نان ثبت شده است.

وزیر علوم ادامه داد: آئین‌نامه پذیرش دانشجوی استاد محور به زودی ابلاغ می‌شود و اساتید می‌توانند دانشجویان استعداد درخشان را مستقیم پذیرش کنند و ۲۰ درصد از پذیرش، استاد محور می‌شود.

زلفی‌گل با اشاره به افزایش سقف حق‌التدریسی اساتید گفت: سقف حق التدریسی در دانشگاه تهران سال گذشته ۸ واحد بود که با تصویب در هیأت امنا به ۳۰ واحد در هر ترم رسید و اگر استاد بخواهد پروژه نیاز محور نیز تعریف کند این سقف افزایش خواهد یافت.

وی ضمن بیان این مطلب که دانشگاه تهران پرچم‌دار علم ایران است، گفت: اگر می‌خواهیم دانشگاه تهران ارتقا پیدا کند، باید برای جذب اعضای هیئت علمی و نخبگان با دید وسیع‌تری نگاه کنید. بعضاً شاهد هستیم افرادی که از سوی بنیاد ملی نخبگان به دانشگاه‌ها معرفی می‌شوند با مقاومت دانشگاه‌ها رو به رو می‌شوند و البته برخی هم استقبال می‌کنند.

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کد مطلب 5626889
مهتاب چابوک

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    نظرات

    • IR ۲۲:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
      0 0
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      درود بر وزیر محترم ای کاش تمام دکترای بنیاد نخبگان که خدمت نظام را هم طی کرده اند ومحل خدمت آنها دانشگاه ها بوده هم به عنوان. هییت عالمی پزیرش شوند تا فکر. رفتن به خارج از کشور از ذهن آنها بیرون رود چون اکثر نخبگان به خاطر بیکاری از ایران می روند
    • تسازهس IR ۰۷:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۷
      0 0
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      خوش بحال مجیز گوهای بی بوته نخواهد شد
    • IR ۰۹:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۷
      0 0
      پاسخ
      موضوعاتی که برای تزهای دانشجوی استفاده می شود هیچ مشکلی از جامعه حل نمی شود در حالی که در هر کجای دنیا استاد برای تزش دانشجو بر مس دارد در ایران دانشجو و استاد سرگردان موضوع تز هستند. باید قبل از پذیرش دانشجو اساتید تزهایشان مشخص باشد و دانشجو را برای آن تز بردارند

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