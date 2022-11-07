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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۲۰:۲۷

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ابراز تاسف کنعانی از سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری تانزانیا

ابراز تاسف کنعانی از سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری تانزانیا

سخنگوی وزارت امور خارجه در پی سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری تانزانیا که به جان باختن ١٩ نفر منجر شد، مراتب تأسف و تأثر کشورمان از وقوع این سانحه هوایی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در پی سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری تانزانیا که به جان باختن ١٩ نفر منجر شد، مراتب تأسف و تأثر کشورمان از وقوع این سانحه هوایی را اعلام و به دولت و مردم کشور دوست تانزانیا تسلیت گفت.

کد مطلب 5626948

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