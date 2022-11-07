ابراز تاسف کنعانی از سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری تانزانیا

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در پی سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری تانزانیا که به جان باختن ١٩ نفر منجر شد، مراتب تأسف و تأثر کشورمان از وقوع این سانحه هوایی را اعلام و به دولت و مردم کشور دوست تانزانیا تسلیت گفت.