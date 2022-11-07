تلاش دیوانه وار غربی ها برای اتهام زنی و طرح ادعا علیه سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الاخباریه، نماینده دائم سوریه در سازمان ملل در نشست شورای امنیت برای بررسی پرونده ادعایی استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه، از مواضع خصمانه کشورهای غربی علیه دمشق به شدت انتقاد کرد.

«بسام صباغ» در این نشست که امروز دوشنبه در نیویورک برگزار شد، گفت: اصرار برای برگزاری جلسات مکرر شورای امنیت درباره پرونده استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه در حالی که این شورا هیچ نشستی برای بررسی آثار و پیامدهای تحریم‌های ظالمانه کشورهای غربی علیه کشورم برگزار نمی‌کند، جای تعجب و شگفتی دارد. آیا بهتر نیست که شورای امنیت درباره تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ملت سوریه تشکیل جلسه دهد؟

وی ادامه داد: تلاش دیوانه وار کشورهای غربی برای برگزاری چنین نشست‌هایی که هدفش تکرار ادعاهای پیشین علیه سوریه است، پذیرفتنی نیست و با وظیفه این شورا به موجب منشور سازمان ملل برای حفظ امنیت و صلح بین المللی همخوانی ندارد. اتهامات باطل کشورهای غربی علیه سوریه هیچ مبنای قانونی و تخصصی ندارد و کاملاً مردود است. این اتهامات در راستای حملات خصمانه کشورهای غربی با هدف نقض امنیت و ثبات سوریه و نابودی ظرفیت‌های آن مطرح می‌شود.

نماینده سوریه تصریح کرد: سوریه بار دیگر مخالفت کامل خود را با به رسمیت شناختن گروه موسوم به «تیم تحقیق و شناسایی» اعلام می‌کند و رویکرد این گروه را اشتباه و غیرتخصصی می‌داند که منجر به نتیجه گیری های باطل خواهد شد.

بسام صباغ در پایان سخنان خود گفت: همکاری شفاف سوریه با دبیرخانه سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی بیانگر پایبندی دمشق به اجرای تعهدات خود است. سوریه هیچ موضوعی برای پنهان کردن ندارد و شبهه افکنی برخی کشورها در این خصوص، اغراض سیاسی دارد که قطعاً باید محکوم شود.