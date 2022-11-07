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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۲۳:۲۱

فوق تخصص گوارش و کبد کودکان؛

تب بیش از ۵ روز در بیماری های ویروسی خطرناک است

تب بیش از ۵ روز در بیماری های ویروسی خطرناک است

فوق تخصص گوارش و کبد کودکان گفت: در بیماری‌های ویروسی، تب بیش از پنج روز و سرفه‌های شدید همراه با خلط خونی و تنگس نفس و کاهش هوشیاری از علامت‌های هشدار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسین حسینی، عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی را مهم‌ترین راه انتقال عفونت‌های ویروسی تنفسی از جمله آنفلوانزا دانست و خاطرنشان کرد: مهم‌ترین راه پیشگیری از انتقال عفونت‌های ویروسی تنفسی رعایت پروتکل‌های بهداشتی از جمله ماسک زدن، شستن دست‌ها و پرهیز از حضور در اجتماعات است.

وی با اشاره به اینکه ویروس آنفلوانزا از طریق قطرات ریز تنفسی منتقل می‌شود و بر روی سطوح تا ۲۴ ساعت و دستمال و پارچه هشت تا ۱۲ ساعت زنده می‌ماند، شستشوی سطوح با الکل ۷۰ درصد خصوصاً در بیمارستان‌ها و اماکن عمومی را راه‌حل مؤثری برای کاهش موارد ابتلاء عنوان کرد.

پرهیز از دست دادن، تماس مستقیم، رعایت فاصله و عدم شرکت در اجتماعات و قرنطینه مبتلایان در بازه زمانی حداقل سه تا پنج روزه از مهم‌ترین مواردی بود که حسینی به آن اشاره و تاکید کرد: ویروس آنفلوانزا از یک روز قبل از بروز نشانه‌های اصلی بیماری و تا هفت روز بعد از ابتلاء امکان سرایت دارد.

کد مطلب 5626997

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