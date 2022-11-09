۷۳ هزار و ۳۲۶ فقره سند برای واحدهای روستایی زنجان صادر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خواجه‌ای گفت: ۷۳ هزار و ۳۲۶ فقره سند برای ۷۹.۱ درصد واحدهای روستایی این استان صادر شده که این میزان در میانگین کشوری ۶۵.۴ درصد است.

وی ابراز داشت: هشت هزار و ۳۹۴ فقره سند نیز برای واحدهای مسکونی شهری در سطح استان از سوی بنیاد مسکن استان و اداره ثبت اسناد و املاک صادر شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان به تعامل بین بنیاد مسکن و اداره ثبت اسناد و املاک برای صدور اسناد مالکیت اشاره کرد و اظهار داشت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان در سطح کشور، رتبه برتر را در این زمینه کسب کرده است.

خواجه‌ای ادامه داد: به دست آوردن این جایگاه در استان مرهون تعاملات و نتیجه کارگروهی و همفکری و هم‌اندیشی بوده و امیدواریم امسال نیز با تداوم این روند شاهد سنددار شدن طیف وسیعی از واحدهای مسکونی جامعه شهری و روستایی باشیم.

وی گفت: صدور اسناد مالکیت ثمرات بی‌شماری دارد که از جمله آن، کاهش مهاجرت روستاییان، قانونمند کردن معاملات، تسهیل در وثیقه‌گذاری و ایجاد انگیزه برای توسعه روستایی است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان اعطای سند برای واحدهای مسکونی روستایی را فرصتی جهت ماندگار شدن روستاییان در روستاها و کاهش مهاجرت، قانونی شدن معاملات و کاهش اختلافات ملکی عنوان و خاطرنشان کرد: اولین و مهم‌ترین اقدام در این زمینه عبارت از ثبت دارایی افراد و آنچه بصورت مادی یا غیرمادی در اختیار دارد می‌باشد چراکه بسیاری از این افراد در شرایطی قرار دارند که به آینده ناامید هستند و ثبت دارایی آنها می‌تواند اطمینان‌های لازم را برایشان به وجود آورد.