آخرین وضعیت پرونده ویلموتس و اتفاقات مشهد/ دلیل سفر تاج به قطر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر آماده می کند، شامگاه امروز پنجشنبه در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی به مصاف تیم ملی نیکاراگوئه رفت که این بازی یک بر صفر به سوی شاگردان کی روش به پایان رسید. مهدی ترابی (۱۵) برای ایران گل زد.

داود پرهیزکار بعد از این دیدار گفت: این بازی باعث شد که کادر فنی بتواند همه بازیکنان را محک بزند و اگر بازیکنی در لیگ برتر باقی مانده جا نماند و در دید کادر فنی باشد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد نامه فیفا و پاسخ فدراسیون فوتبال گفت: این نامه مربوط به اتفاقات مشهد بود که چند سوال مطرح شده بود و فدراسیون فوتبال هم به آن پاسخ داد.

پرهیزکار در مورد پرونده ویلموتس نیز گفت: فرایند حقوقی دارد که طی می شود و اگر به نتیجه نهایی برسد پرداخت می شود.

سرپرست دبیری فدراسیون فوتبال در مورد دلیل سفر مهدی تاج به قطر که روز پنجشنبه صورت گرفته است گفت: جلسه ای بوده که رئیس فدراسیون را دعوت کرده اند که امروز رفتند و امشب هم برمی گردند.