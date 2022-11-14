قطع آب آشامیدنی بیش از یک میلیون شهروند سوری جنایت جنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه «سانا»، وزارت امور خارجه سوریه با تاکید بر اینکه قطع آب بیش از یک میلیون شهروند سوریه در حسکه جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است، از جامعه بین الملل و سازمان خواستار اقدام فوری برای پایان دادن به این مشکل شد.

وزارت خارجه سوریه در بیانیه ای افزود: قطع آب بیش از یک میلیون شهروند در حسکه یک بازی نفرت ‌انگیز و غیر انسانی از سوی آمریکا، ترکیه و یا شبه ‌نظامیان قسد است.

این در حالی است که سوریه چندی پیش نیز اعلام کرده بود که قطع آب شهروندان حسکه و سایر شهرها به مدت بیش از ۵۰ روز، یک اقدام غیر انسانی و غیر اخلاقی است؛ این اقدام چه از سوی ترکیه باشد یا گروه های تروریستی تحت حمایت آن، یک جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به حساب می آید.

همچنین پیشتر «بشار الجعفری» نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد در گفتگوی تلفنی با «آنتونیو گوترش» دبیرکل این سازمان ملل ضمن محکومیت شدید اقدام ترکیه در قطع آب شرب «حسکه» تاکید کرده بود که سازمان ملل برای متوقف ساختن اقدام ترکیه در قطع آب شرب قریب به یک میلیون شهروند سوری در حسکه وارد عمل شود.