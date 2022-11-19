دستگیری کلاهبردار ۵۰۰ میلیاردی در لارستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یوسف ملک زاده بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: برخورد با مفسدان اقتصادی یکی از مأموریت‌های ویژه انتظامی است و پلیس قاطعانه با کسانی که دارای فعالیت اقتصادی خارج از چارچوب و موازین قانونی باشند، برخورد می‌کند.

وی تصریح کرد: در پی شکایت تعدادی از شهروندان در شهرستان لارستان مبنی بر کلاهبرداری از آنان در قالب سرمایه‌گذاری در بورس و پرداخت وام کم بهره و بدون ضامن، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومی لارستان قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی فارس ادامه داد: در تحقیقات وسیعی که توسط مأموران انجام شد، مشخص شد متهم با این ترفند که در بورس فعالیت وسیعی دارد و بدون پشتوانه سیستم ارزی و بانکی کشور به شاکیان وام کم بهره می‌دهد اعتماد آنان را جلب و با اخذ وجوه هنگفت از آنان بعد از گذشت مدتی اعلام مفقودی مدارک را می‌کند و به مردم اعلام می‌دارد که کسری بودجه آورده و با این ترفند از دادن پول‌ها و سپرده گذاری مردم شانه خالی می‌کرده است.

سردار ملک زاده عنوان کرد: با تکمیل شدن تحقیقات، پرونده این فرد توسط کارشناسان به صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت کذب بودن ادعای متهم مبنی بر مفقود شدن مدارک دریافت پول‌ها از مردم محرز که ضمن اخذ مجوز قضائی در یک عملیات غافلگیر کننده متهمه در منزلش در یکی از محله‌های لارستان دستگیر شد.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهم ۲۶۴ فقره انواع مدارک سپرده‌گذاری مردم و اخذ رسیدها کشف شد، گفت: متهم در بازجویی اولیه به ۵۰۰ میلیارد ریال کلاهبرداری اقرار کرد.

جانشین فرمانده انتظامی فارس با بیان اینکه متهم برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد، به شهروندان توصیه کرد فریب تبلیغات کاذب با هدف پرداخت وام کم بهره که توسط اشخاص و یا مراکز و مؤسسات بدون مجوز که در هیچ جایی ثبت رسمی نشدند و فعالیت آنها نیز قانونی نیست را نخورند و در صورت هرگونه برخورد با اینگونه موارد موضوع را سریعاً از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا برابر قانون با آنان برخورد شود.