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۶ آذر ۱۴۰۱، ۹:۵۴

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قزوین خبر داد؛

آغاز توزیع رایگان داروی SMA در قزوین

آغاز توزیع رایگان داروی SMA در قزوین

قزوین- معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از آغاز توزیع رایگان داروی SMA در استان قزوین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مریم نورخیز محجوب صبح یکشنبه در جمع اصحاب رسانه با اشاره به توزیع داروی بیماران SMA اظهار کرد: این بیماران دو نوع داروی خوراکی و تزریقی دریافت می‌کنند.

وی بیان کرد: بیماران برای دریافت داروی تزریقی باید به داروخانه مرکز درمانی قدس مراجعه و تزریق نیز در همان بیمارستان زیر نظر پزشک متخصص انجام خواهد شد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ادامه داد: همچنین بیمارانی که دارو را به صورت شربت و خوراکی دریافت می‌کنند نیز می‌توانند با مراجعه به داروخانه هلال احمر، دارو را دریافت کنند.

وی در پایان با بیان اینکه داروها وارداتی است، یادآور شد: در قزوین ۸ بیمار داروی نوع تزریقی و ۵ بیمار نیز دارو را به صورت شربت دریافت می‌کنند.

کد مطلب 5641030

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