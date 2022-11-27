آغاز توزیع رایگان داروی SMA در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، مریم نورخیز محجوب صبح یکشنبه در جمع اصحاب رسانه با اشاره به توزیع داروی بیماران SMA اظهار کرد: این بیماران دو نوع داروی خوراکی و تزریقی دریافت می‌کنند.

وی بیان کرد: بیماران برای دریافت داروی تزریقی باید به داروخانه مرکز درمانی قدس مراجعه و تزریق نیز در همان بیمارستان زیر نظر پزشک متخصص انجام خواهد شد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ادامه داد: همچنین بیمارانی که دارو را به صورت شربت و خوراکی دریافت می‌کنند نیز می‌توانند با مراجعه به داروخانه هلال احمر، دارو را دریافت کنند.

وی در پایان با بیان اینکه داروها وارداتی است، یادآور شد: در قزوین ۸ بیمار داروی نوع تزریقی و ۵ بیمار نیز دارو را به صورت شربت دریافت می‌کنند.