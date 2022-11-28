به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تقاطع فرهنگ در گفت‌وگو با مجید صحاف مدیر شبکه تلویزیونی کتاب از آنتن رادیو گفتگو پخش شد.

صحاف در این‌برنامه گفت: پیشینه شبکه تلویزیونی کتاب به سال‌ها قبل و شکل‌گیری رادیو کتاب باز می‌گردد که نتوانست با طراحیِ مورد نظر، کار را ادامه دهد، گفت: در حاشیه نمایشگاه کتاب امسال، در قالب تلوبیون شبکه‌ای به نام کتاب نما تأسیس کردیم که با حدود ۸ ساعت برنامه زنده، رویدادهای نمایشگاه را پوشش می‌داد.

وی افزود: سال‌ها نسبت به این موضوع مطالعه و تجربه داشتیم و لذا پیشنهاد شبکه کتاب را با خانه کتاب و معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در میان گذاشتیم تا فرایند اجرایی و ساختارِ این شبکه در هفته کتاب اجرایی شود. شبکه مذکور فعلاً در بستر تلوبیون فعال است و به زودی سایر پلتفرم‌ها نیز برنامه‌های این شبکه را به صورت همزمان، پخش خواهند کرد. این شبکه ۲۴ ساعته خواهد بود ولی برنامه‌های ویژه آن با پخشِ ۴ ساعته آغاز می‌شود.

مدیر شبکه تلویزیونی کتاب، طراحی برنامه‌های شبکه تلویزیونی کتاب را مطابق با تکنولوژی روز عنوان کرد و افزود: تمام سازمان‌های فرهنگی که به طور مستقیم دستی بر آتش کتاب و کتابخوانی دارند، مستقیماً در این شبکه جای می‌گیرند و صرفاً مختص وزارت ارشاد نیست و این نهاد صرفاً متولی اجرای آن می‌باشد.

صحاف این شبکه را متعلق به همه –حتی مجموعه‌های دانش بنیان فعال در حوزه کتاب- معرفی کرد و ادامه داد: این مجموعه دارای تیم تولید محتواست و تفاوتی ندارد که بسترِ مورد نظر برای پخش [فضای مجازی باشد یا شبکه‌های صداوسیما]؛ اما باید چند ماهی از پخش برنامه‌های این شبکه بگذرد و دوستان در صداوسیما خروجی و پتانسیل آن را شاهد باشند. در نمایشگاه کتاب ثابت کردیم که بستر درستی را بدین منظور در نظر گرفتیم، به طوری که ۴ استودیو طراحی کردیم که فقط یکی از آن‌ها در خدمت شبکه ما و مابقی توسط دوستان تلویزیون و رادیو مورد استفاده بود. تلویزیونِ اینترنتیِ کتاب از نظر زیر ساختی چیزی از سایر شبکه‌ها کم ندارد و آماده همکاری با بسترهای مختلف می‌باشد.

وی در بخشی دیگری از سخنان خود در رادیو گفت‌وگو گفت: حدود ۴ ساعت برنامه در اختیار اصحاب نشر قرار می‌گیرد و مخاطبان اصلی آن نیز عموم مردم و ناشران، نویسنده‌ها و… هستند. همچنین کار را در حوزه کودک و نوجوان پی گرفته و قسمی از برنامه‌ها را به صورت تخصصی پیش می‌بریم و در نهایت ساختارهای مختلف نظیر تاک‌شو، مسابقه و… را در نظر می‌گیریم.

به عقیده صحاف حوزه کتاب دارای ظرفیت خوبی است که می‌توان بر این اساس در بخش‌های متنوعی اقدام به تولید محتوا کرد و شاید شکل نگرفتن شبکه کتاب تا به امروز، در نظرگیری صرفِ قالب کتاب بوده است که در این حوزه محدودیت‌هایی وجود دارد ولی در حوزه محتوای کتاب و رساندن پیام به مخاطب هیچ محدودیتی پیش رو نیست.

مدیر شبکه تلویزیونی کتاب همچنین پشتیبانی وزیر ارشاد را نقطه روشنی پیش روی شبکه تلویزیونی کتاب عنوان کرد و افزود: ما دنبال استفاده از چهره‌ها نیستیم که صرفاً برای مردم جذابیت دارند و شاید کتاب خوان نباشند؛ بلکه در پی برندسازی هستیم تا افرادی که به واقع ظرفیت استفاده شدن در حوزه کتاب را دارند؛ در این شبکه به اجرای برنامه بپردازند.