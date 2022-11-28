به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی صادقی با اشاره به صدور کیفرخواست تعدادی از متهمان اصلی در خصوص پرونده متهمان اغتشاشات اخیر اغتشاشات اخیر اظهار کرد: تمام مراحل قانونی و تشریفات آئین دادرسی در خصوص این پرونده‌ها طی خواهد شد و در آینده نزدیک شاهد برگزاری دادگاه‌های این افراد خواهیم بود.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با تأکید بر لزوم اجرای دقیق قانون افزود: در خصوص تعدادی از پرونده‌های تشکیل شده برای اغتشاشگران آشوب‌های اخیر از جمله ضارب ۶ نفر از بسیجیان مدافع امنیت پس از طی تشریفات قانونی در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان، کیفرخواست صادر و به دادگاه صالح جهت ادامه روند رسیدگی ارسال شده است.

وی بیان کرد: در خصوص این پرونده‌ها نیز موازین قانونی و تشریفات آئین دادرسی رعایت شده و دادگاه آن‌ها در آینده نزدیک برگزار خواهد شد.