  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۷ آذر ۱۴۰۱، ۱۰:۵۶

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی:

دادگاه متهمان اصلی اغتشاشات اخیر در آینده نزدیک برگزار می‌شود

دادگاه متهمان اصلی اغتشاشات اخیر در آینده نزدیک برگزار می‌شود

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: دادگاه متهمان اصلی اغتشاشات اخیر در آینده نزدیک برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی صادقی با اشاره به صدور کیفرخواست تعدادی از متهمان اصلی در خصوص پرونده متهمان اغتشاشات اخیر اغتشاشات اخیر اظهار کرد: تمام مراحل قانونی و تشریفات آئین دادرسی در خصوص این پرونده‌ها طی خواهد شد و در آینده نزدیک شاهد برگزاری دادگاه‌های این افراد خواهیم بود.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با تأکید بر لزوم اجرای دقیق قانون افزود: در خصوص تعدادی از پرونده‌های تشکیل شده برای اغتشاشگران آشوب‌های اخیر از جمله ضارب ۶ نفر از بسیجیان مدافع امنیت پس از طی تشریفات قانونی در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان، کیفرخواست صادر و به دادگاه صالح جهت ادامه روند رسیدگی ارسال شده است.

وی بیان کرد: در خصوص این پرونده‌ها نیز موازین قانونی و تشریفات آئین دادرسی رعایت شده و دادگاه آن‌ها در آینده نزدیک برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5641926

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها