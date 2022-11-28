به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی هدایت از بررسی طرح محله الگو با حضور اساتید دانشگاه و صاحب نظران مسکن کشور خبر داد و گفت: در همین راستا و با هدف دریافت نظرات اساتید دانشگاه که در زمینه مسکن دارای تجربه‌های علمی و اجرایی هستند، نشستی در خانه لرزاده برگزار شد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران خاطرنشان کرد: در این نشست آقای صارمی ضمن استقبال از مشارکت اساتید در شکل‌دهی به محلات الگو بر تداوم چنین گفتگوهایی برای رسیدن به راهکارهای اجرایی اشاره کرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد تا با بهره گیری از این تجارب و افزودن غنای علمی این طرح بتوانیم در آینده‌ای نزدیک اولین محله الگو را در شهر تهران به مرحله اجرا در آوریم.