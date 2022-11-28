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۷ آذر ۱۴۰۱، ۱۲:۱۹

مدیرکل نوسازی مدارس لرستان:

بیست و چهارمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز در لرستان برگزار می‌شود

بیست و چهارمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز در لرستان برگزار می‌شود

خرم‌آباد- مدیرکل نوسازی مدارس لرستان از برگزاری بیست و چهارمین جشنواره و تکریم خیرین مدرسه‌ساز در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یونس بهاروند امروز دوشنبه در گفت و گو با رسانه‌ها، اظهار داشت: بیست و چهارمین جشنواره و تکریم خیرین مدرسه ساز ۱۰ آذرماه در خرم آباد برگزار می‌شود.

وی، آموزش و پرورش را زیر بنای توسعه هر جامعه عنوان کرد و افزود: ۳۰ درصد از اعتبارات مدرسه سازی لرستان توسط خیرین تأمین می‌شود.

مدیرکل نوسازی مدارس لرستان در ادامه، به اجرای طرح شهید دانش آموز «رضا پناهی» در راستای حذف مدارس کانکسی در روستاها اشاره کرد و گفت: در قالب این طرح مدارس کانکسی روستاها جمع آوری و مدارس استاندارد جایگزین می‌شود.

بهاروند، تصریح کرد: با توجه به پیگیری‌های انجام شده به زودی با حمایت استاندار و موافقت وزیر کشور مطالبات سیل سال ۹۸ پیمانکاران مدرسه ساز و پروژه‌های نیمه تمام مدرسه سازی پرداخت می‌شود.

کد مطلب 5642022

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