فعال ماندن سفارت واشنگتن در مسکو برای بایدن اهمیت زیادی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، الیزابت رود، کاردار سفارت آمریکا در روسیه با اشاره به اینکه کانال‌های ارتباطی واشنگتن و مسکو همچنان فعالند، گفت که تداوم فعالیت سفارت آمریکا در روسیه برای دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا حائز اهمیت است.

رود با اشاره به اهمیت زیاد فعال ماندن سفارت آمریکا در روسیه گفت: روابط دوجانبه ما نسبتا در سطح پایینی است و پرسنل سفارتخانه‌ها ما نسبت به شرایط عادی به طور چشمگیری کاهش یافته‌اند، با این حال، مجاری گفتمان با روسیه همچنان فعال بوده و به‌ دلایل زیادی، فعال ماندن سفارتخانه‌ها ما ضروری است.

وی نسبت به اینکه مسکو و واشنگتن دیگر دست به اخراج دیپلمات‌های یکدیگر نزنند، ابراز امیدواری کرد؛ به باور رود، «حضور کامل کارمندان در سفارتخانه‌های طرفین و فعالیت کامل این سفارتخانه‌ها، به سود هر دو کشور است.»

پیش از این، آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در آمریکا گفته بود که برای آنکه به واشنگتن بفهمانیم که تحریم‌ها علیه مسکو، ضربه شدیدی را به دیپلمات‌های روس در سراسر جهان وارد می‌کند، راه زیادی در پیش داریم.