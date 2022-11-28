به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر محمد رضا فرزین مدیرعامل بانک ملی ایران در این همایش که با حضور عضو هیأت مدیره، اعضای هیأت عامل، معاونان مدیر عامل و دیگر مسئولان برگزار شد، گفت: سازمان‌های موفق، سازمان‌هایی هستند که ساختارهای متفاوت و منسجمی دارند.وی افزود: بانک ملی ایران، بانک بزرگی است که گستردگی وسیعی در سطح کشور دارد از این رو ضروری است که از ساختار مناسب و کارآمدی هم برخوردار باشد.

فرزین با اشاره به فرآیند بروکراتیک وسیع در سازمان‌های دولتی، بیان کرد: این شرایط موجب شده است که تغییرات ساختاری در سازمان‌های دولتی نیاز به کسب مجوز از مراجع دیگر داشته باشد؛ در صورتی که این مدیران هستند که به درستی نیازهای ساختاری برای پویایی یک سازمان را می‌شناسند.

وی ادامه داد: بانک ملی ایران باید از انعطاف پذیری سازمانی لازم در ساختار خود برخوردار شود. برای این کار باید درصدی از چگونگی ساختار را در اختیار یک مدیر و تیمش قرار دهیم و از این طریق تغییرات ساختاری به نیازهای واقعی بخش‌های مختلف نزدیک می‌شود.

وی ادامه داد: به دلیل میزان زیاد تسهیلات تکلیفی، بانک نمی‌تواند برای همه درخواست‌های مردم تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کند.

مدیرعامل بانک ملی ایران در پایان سخنان خود اظهار کرد: بخش‌های مختلف بانک باید ارتباط ساختارمندی با یکدیگر داشته باشند و از حالت جزیره‌ای و غیر مرتبط با دیگر بخش‌ها پرهیز کنند.