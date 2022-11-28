اجرای چهارمین مرحله پویش «نذر خون» توسط بسیج کارمندان سپاه قدس

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا رنجبر ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه اهدای خون نوعی جهاد و کاری ارزشمند در شرایط فعلی است، اظهار کرد: گیلان از استان‌هایی است که در حوزه فرآورده‌های خونی با کمبود رو به رو بوده و ترویج فرهنگ اهدای خون ضروری است.

رئیس سازمان بسیج کارمندان سپاه قدس گیلان با اشاره به اجرای چهارمین مرحله از پویش نذر خون توسط سازمان بسیج کارمندان سپاه قدس گیلان گفت: کارمندان و بسیجیان کارمند این استان با همکاری بسیج کارمندان سپاه قدس گیلان پویش نذر خون را آغاز کرده‌اند.

وی ادامه داد: به مناسبت هفته بسیج در چهارمین مرحله از پویش نذر خون، کلیه بسیجیان به مدت هفت روز جهت اهدای خون به مراکز انتقال خون شهرستان‌های استان مراجعه می‌کنند.

سرهنگ رنجبر با بیان اینکه بیش از ۱۵۰ کارمند استان گیلان در چهارمین پویش نذر خون شرکت کردند بیان کرد: این افراد با اهدا خون به بیماران نیازمند کمک می‌کنند و گامی مؤثر در جهت ترویج ایثار و از خودگذشتگی برای هم نوع بر می‌دارند.