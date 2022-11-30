رئیس جمهور فردا به سنندج سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، فردا در سفری یک روزه به استان کردستان سفر کرده و در مراسم افتتاح طرح آبرسانی از سامانه انتقال آب سد آزاد به تصفیه‌خانه سنندج که ۸۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای آن هزینه شده، شرکت خواهد کرد.

رئیس جمهور همچنین بعد از این مراسم، در جمع مردم کردستان حضور خواهد یافت و با مردم دیدار خواهد کرد.

پروژه آبرسانی انتقال آب سد آزاد به تصفیه‌خانه سنندج یکی از پروژه‌های نیمه‌تمام استان بود که تا پایان دولت دوازدهم تنها ۳۶ درصد پیشرفت فیزیکی داشت اما در دولت سیزدهم در اولویت قرار گرفت و با نگاه مثبت آیت‌الله رئیسی و پیگیری و روحیه جهادی دولتمردان به اتمام رسید.