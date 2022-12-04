۶ شکارچی غیرمجاز در منطقه کیاشهر آستانه اشرفیه دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین حسین زاده گفت: مأموران یگان حفاظت شهرستان آستانه اشرفیه در گشت مشترکی با پاسگاه سر محیط بانی محسن آباد موفق شدند ۶ شکارچی غیرمجاز را با ۶ قبضه سلاح شکاری در منطقه کیاشهر آستانه اشرفیه دستگیر و به مراجع قضائی معرفی کنند.

حسین زاده با اشاره به غیرمجاز بودن یکی از سلاح‌های کشف شده افزود: لاشه ۳ قطعه غاز خاکستری هم از یکی از این شکارچیان متخلف کشف شد.

وی گفت: شکار پرندگان وحشی تا صدور مجوز صید و شکار از سوی سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

غاز خاکستری یکی از پرندگان مهاجر است که در فصل سرد به صورت گروهی از مناطق سردسیر به ویژه سیبری برای زمستان گذرانی به تالاب‌های گیلان مهاجرت می‌کنند.