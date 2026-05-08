تشکیل پرونده قضایی برای شکارچیان غیرمجاز در تالاب بین المللی شادگان

رضا علی‌نسب در گفتگو با خبرنگار مهر از کشف لاشه ۱۶۵ قطعه پرنده مهاجر در تالاب این شهرستان خبر داد و گفت: با عاملین شکار گسترده پرندگان مهاجر قاطعانه و در چارچوب قانون برخورد می‌شود.

وی افزود: در راستای صیانت از حقوق عامه و حفاظت از محیط زیست، یک صیاد متخلف که با استفاده از سلاح غیرمجاز اقدام به شکار گسترده در پهنه تالاب کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.

دادستان عمومی و انقلاب شادگان ادامه داد: از متهم علاوه بر یک قبضه سلاح غیرمجاز، لاشه ۱۶۵ قطعه از گونه‌های حمایت‌شده شامل غاز پازرد، اردک سرسیاه و دراج کشف و ضبط شد که طبق برآورد کارشناسان، خسارت وارده به محیط زیست از این موضوع، بیش از ۱۱ میلیارد و ۲۳۹ میلیون ریال تخمین زده می‌شود.

وی با اشاره به تشکیل پرونده قضایی بر اساس ماده ۱۳ قانون شکار و صید، تأکید کرد: دستگاه قضا با هرگونه فعالیتی که تعادل اکولوژیک تالاب را به مخاطره اندازد، بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

علی نسب حفاظت از تالاب بین‌المللی شادگان به عنوان سرمایه ملی را خط قرمز دادستانی دانست و خواستار تشدید گشت‌های نظارتی برای مقابله با شکارچیان غیرمجاز شد.