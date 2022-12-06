کرمانشاه میزبان کاروان هنری «روایت حبیب» می شود

افشین آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت گرامیداشت سومین سالگرد شهادت شهید سلیمانی، کرمانشاه میزبان کاروان هنری روایت حبیب خواهد بود.

وی افزود: کاروان هنری روایت حبیب از ۲۳ الی ۲۶ آذرماه در کرمانشاه برگزار می‌شود و محسن عزتی به‌عنوان دبیر اجرایی کاروان هنری روایت حبیب در کرمانشاه انتخاب شده است.

رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه تصریح کرد: کاروان هنری روایت حبیب در سه شهرستان کرمانشاه، سرپل ذهاب و گیلانغرب برگزار می‌شود.

آزادی بیان کرد: ویژه‌برنامه‌هایی از قبیل نمایشگاه و کارگاه تجسمی، کارگاه هنرهای تجسمی (نقاشی و طراحی) اجرای برنامه تلویزیونی، تئاتر، نقالی، قرائت شعر و.... اجرا خواهند شد.

وی اضافه کرد: رویداد ملی کاروان هنری روایت حبیب علاوه بر استان کرمانشاه در ۹ استان دیگر نیز برگزار می‌شود.