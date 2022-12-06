الحاق ۸۰ فروند شناور به یگان های دریایی هرمزگان و بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد علی گودرزی در مراسم تودیع و معارفه فرمانده مرزبانی هرمزگان، امنیت را یکی از مؤلفه‌های قدرت عنوان کرد و گفت: آمریکا در دو سال اخیر با ایجاد ویروس کرونا، امنیت و سلامت مردم دنیا را به خطر انداخت تا از این طریق با فروش واکسن به منفعت اقتصادی دست یابد.

سردار گودرزی، فرهنگ را مؤلفه دوم قدرت دانست و افزود: تعطیلی مدارس به علت شیوع ویروس کرونا و تأثیرگذاری بر فضای فکری جوانان و نوجوانان از طریق رسانه‌ها دیگر اقدام دشمن بود و ما نباید اجازه دهیم فرهنگ دینی ما تحت تأثیر اقدامات دشمن قرار بگیرد.

وی عنوان کرد: اقتصاد مؤلفه دیگر قدرت است و با توجه به اهمیت اقتصاد دریا و اقتصاد دریا محور کشور، نیروهای انتظامی، مرزبانی و مسلح کشورمان در حوزه صیانت از دریا و تأمین امنیت مجاهدت می‌کنند.

سردار گودرزی استان هرمزگان را استان راهبردی و در خط مقدم مبارزه با قاچاق عنوان کرد و افزود: با توجه به اهمیت بالای این استان درصدد تقویت آن هستیم که در روزهای آینده ۸۰ شناور تندرو در اختیار دریابانی استان‌های ساحلی جنوب و شمال بویژه استان هرمزگان قرار می‌گیرد.

فرمانده مرزبانی کشور بیان کرد: اولویت‌های امسال مرزبانی، ارتقا توان و آمادگی عملیاتی است و در جنوب کشور با توجه به تهدیدات، یکی از اولویت‌ها ارتقا و تأمین شناورهایی است که علاوه بر سواحل در عمق دریا و تا قسمت‌های اقتصادی و انحصاری نیز دریابانی در کنار سایر نیروی دریایی سپاه و ارتش ایجاد امنیت کند.

وی افزود: در این مدت ۴۲ تن مواد مخدر عمدتاً صنعتی نیز کشف شده است که قاچاقچیان قصد داشتند از کشورهای جنوب شرق کشور به صورت مسلحانه وارد کشور کنند.

فرمانده مرزبانی کشور در خصوص مبارزه با کالای قاچاق عنوان کرد: بیش از ۳ هراز و ۲۰۰ میلیارد تومان نیز در این حوزه کشف شده که بیشتر این قاچاق به صورت مسلحانه و بیمه شده بوده است.

سردار گودرزی اظهار کرد: هفته گذشته در جلسه با مرزبانی کشور عراق هماهنگی خوبی انجام شد و بر اساس تأکیدات مسئولان کشور به نخست وزیر عراق، از دیروز ارتش و مرزبانی عراق در مرزهای اقلیم کردستان وارد شدند و بیش از پیش امنیت در مرزهای غربی کشور تأمین می‌شود.

فرمانده مرزبانی کشور عنوان کرد: در مجموع در یکی دو سال اخیر در بحث هوشمندسازی، تقویت شناوری، خودروهای تاکتیکی، سلاح‌های مورد نیاز و انسداد مرزهای کشور اقدامات خوبی صورت گرفته است و در یکی دو سال آینده نیز وضعیت امنیتی مرزهای کشور بیش از پیش تقویت خواهد شد.

احسان کامرانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان هم وحدت فرماندهی، وحدت ملت و حفظ ارزش‌های مقدس همچون شهادت را سه مؤلفه قدرت در جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و گفت: استان هرمزگان استانی ساحلی و دریایی است و باید امنیت این استان بیش از پیش تقویت شود.

سردار حسین دهکی فرمانده پیشین مرزبانی هرمزگان هم از تلاش‌ها و همکاری‌های مسئولان و نیروهای مسلح استان قدردانی کرد.

سردار سرتیپ دوم بهادر اسماعیلی فرمانده جدید مرزبانی هرمزگان هم گفت: امیدوارم با تعامل با همه دستگاه‌های استان و با تلاش فراوان به وظایف و اهداف مرزبانی کشور دست یابیم.

در پایان مراسم سردار حسین دهکی فرمانده مرزبانی هرمزگان تودیع و سردار سرتیپ دوم بهادر اسماعیلی به عنوان فرمانده جدید مرزبانی هرمزگان معرفی شد.