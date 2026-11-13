به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، کاظم مسروری‌فر در نشست بررسی روند صدور شناسنامه باغات و گواهی محصول سالم که با حضور رئیس اداره تولیدات گیاهی و کارشناسان بخش کشاورزی در شرکت شمیم‌گستر برگزار شد، صدور شناسنامه باغات را از الزامات ارائه خدمات به بهره‌برداران عنوان کرد.

وی با اشاره به تأکیدات وزیر جهاد کشاورزی در این زمینه، از گلخانه‌داران و باغداران انار، پسته و سایر محصولات خواست برای ثبت‌نام و انجام خوداظهاری اولیه به نزدیک‌ترین مرکز جهاد کشاورزی یا واحد تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مراجعه کنند.

مسروری‌فر دریافت کد محصول سالم را از اهداف این فرایند دانست و افزود: تاکنون ۲۵۴ شناسنامه باغات در شهرستان تفت صادر شده است.

وی این آمار را نشانه توجه تولیدکنندگان به الزامات صادرات محصولات کشاورزی و افزایش درآمد اقتصادی دانست و با اشاره به ظرفیت بخش پسته، بر ضرورت مشارکت بیشتر بهره‌برداران در اجرای این طرح تأکید کرد.