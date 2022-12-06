جزئیات جدید از موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «امید قالیباف» با اشاره به انعقاد موافقت‌نامه تعرفه ترجیحی میان ایران و پاکستان در سال ۱۳۸۲، اظهار داشت: در این موافقتنامه مقرر شد ۳۰۹ قلم کالای پاکستانی و ۳۳۸ قلم کالای ایرانی با تعرفه پایین‌تر صادر شود.

به گفته وی، بر اساس این موافقت نامه میانگین تعرفه دو کشور ۱۹.۵ درصد کاهش پیدا کرده است؛ بر این اساس میانگین تعرفه وضع شده برای کالاهای ایرانی ۲۶ درصد و برای کالاهای پاکستانی ۱۲.۷ درصد وضع شده است. این دو رقم نسبت به تعرفه‌ای که قبل از توافق نامه وجود داشت ۱۹.۵ درصد کاهش یافته است.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به مشکلات ارزی و در پی آن محدودیت واردات در سال ۱۳۹۷، تصریح‌کرد: از سال ۱۳۹۷ واردات بیش از ۲ هزار قلم کالا ممنوع شد و بسیاری از کالاهای موجود در توافق‌نامه تعرفه ترجیحی ایران و پاکستان نیز در این فهرست قرار گرفت و کارکرد اصلی تعرفه ترجیحی مختل شد.

به گفته وی، بر اساس کتاب تعرفه ۲۰۲۲، تعداد ۳۰۹ قلم کالای پاکستانی و ۳۳۸ قلم کالا ی ایرانی تبدیل به بیش از ۵۷۰ و ۷۵۰ کالا شده است.

قالیباف خاطرنشان‌کرد: با ابلاغ این توافق نامه، واردات همه کالاهای مرتبط با نظام تعرفه ترجیحی با پاکستان که در سال ۱۳۹۷ ممنوع شده بود، رفع ممنوعیت و کارکرد اصلی تجارت ترجیحی با پاکستان احیا شد.

مشاور وزیر صمت با بیان اینکه این موضوع می‌تواند اتفاق خوبی برای توسعه تجارت و تجارت آزاد با پاکستان باشد، گفت: در هفت ماهه امسال صادرات ایران به پاکستان ۷۰۴ میلیون دلار و واردات از این کشور ۵۶۳ میلیون دلار بوده است.

پاکستان هفتمین مقصد صادراتی ایران است.