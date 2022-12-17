پرورش «آرتمیا» با پساب آب شیرین کنها

رضا عسگری مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه آرتمیا، غذای لارو و سایر آبزیان چون میگو، ماهیان دریایی و زینتی است که ما در این شرکت آن را پرورش می دهیم.

وی تاکید کرد: در ابتدای آغاز زندگی لارو آبزیان، تنها لارو است که مورد مصرف قرار می گیرد و یک محصول استراتژیک برای کشور محسوب می شود، گفت: یکی از اولویتهای کشور توسعه آبزیان دریایی است پرورش این محصول می تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد زیرا برای هفته اول زندگی آبزیان نیاز به آرتمیا داریم.

وی با اشاره به میزان مصرف آرتمیا در سال گفت: سازمان شیلات اعلام کرده که مصرف سالیانه کشور از آرتمیا، حدود ۵۵ تن است که بیشتر از طریق واردات یا قاچاق تامین می شود.

عسگری با بیان اینکه در این راستا پرورش و تکثیر آرتمیا و فرآوری آن برای خوراک آبزیان را در این شرکت اجرایی کردیم، گفت: یکی از مزیتهای این اقدام، پرورش آرتمیا در اراضی غیرکاربردی و زمینهای شور است. همچنین از آب های شوری برای این منظور استفاده می کنیم که کاربری ندارند زیرا میزان شوری تقریبا دو برابر میزان شوری خلیج فارس است.

وی با بیان اینکه مزرعه پرورش آرتمیای این شرکت در کرمان است، گفت: قصد داریم مزرعه دیگری در چابهار راه اندازی کنیم و با پساب سامانه‌های آب شیرین‌کن‌ها به پرورش آرتمیا بپردازیم. از آنجایی که پساب آب شیرین کن ها به محیط زیست دریایی آسیب وارد می کند این اقدام می تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد.

عسگری عنوان کرد: ما از این پساب که حاوی مقادیر زیادی از نمک است برای توسعه مزرعه پرورش آرتمیا استفاده خواهیم کرد.

تولید محصولی برای جمع آوری پوسته های آرتمیا

این محقق با بیان اینکه در راستای تولید آرتمیا توانسته ایم محصولات دیگری تولید کنیم، گفت: یکی از این محصولات به جمع آوری پوسته های آرتمیا می پردازد زیرا در پرورش این نوع از محصول چنین معضلی وجود دارد؛ این محصول در داخل آب قرار داده می‌شود و به دلیل دارا بودن خاصیت آهن ربایی می‌تواند کلیه پوسته‌های آرتمیا را جمع آوری کند.

وی عنوان کرد: دانش فنی ساخت این محصول به دست آمده و بنا داریم برای صادرات آن گام برداریم. از آنجایی که ترکیه بازار بزرگی برای عرضه این محصول به شمار می‌رود ما در حال مذاکره با برخی از شرکت‌های این کشور هستیم.