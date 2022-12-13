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۲۲ آذر ۱۴۰۱، ۶:۲۱

دستاورد جدید محققان؛

داروی جدید سرطان سینه احتمال زنده ماندن بیماران را افزایش می دهد

داروی جدید سرطان سینه احتمال زنده ماندن بیماران را افزایش می دهد

طبق نتایج یک آزمایش بالینی، یک داروی نسبتاً جدید باعث افزایش میزان بقا برای زنان مبتلا به نوع خاصی از سرطان سینه پیشرفته که به سایر درمان ها پاسخ نداده اند، می شود.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، داروی آنتی بادی هدفمند موسوم بهTrastuzumab Deruxtecan (T-DXD)، که تحت نام تجاری Enhertu فروخته می‌شود، به طور چشمگیری از یک داروی آنتی بادی قدیمی تر در یک کارآزمایی بهتر عمل کرد و تعداد ماه‌هایی را که زنان بدون پیشرفت سرطان خود زنده مانده بودند، چهار برابر کرد.

T-DXD همچنین نسبت به شیمی درمانی استاندارد، تعداد ماههای بقا بدون پیشرفت بیماری را بیش از دو برابر افزایش داده و خطر مرگ را ۳۴ درصد کاهش می‌دهد.

T-DXD با هدف کمک به بیمارانی که مبتلا به سرطان‌های سینه HER۲ مثبت هستند، استفاده می‌شود.

HER۲ پروتئینی است که باعث رشد سلول‌های سرطانی سینه می‌شود. حدود ۲۰ درصد از بیماران دارای تومورهایی با سطح بالاتر HER۲ هستند.

T-DXD از طریق ترکیب یک آنتی بادی به نام Trastuzumab با یک داروی شیمی درمانی به نام Deruxtecan یک پانچ یک-دو در سلول‌های سرطانی سینه ایجاد می‌کند.

قسمت آنتی بادی T-DXD با گیرنده‌های HER۲ بر روی تومور سرطان سینه متصل می‌شود و توانایی پروتئین در تقویت رشد سرطان را مسدود می‌کند.

سازمان غذا و داروی ایالات متحده T-DXD را در سال ۲۰۱۹ به عنوان یک درمان برای بیمارانی که سرطان سینه آنها با وجود درمان‌های قبلی با سایر داروهای سرطانی به پیشرفت خود ادامه داده بود، تأیید کرد.

کد مطلب 5653563

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