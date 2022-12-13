پرورش میگو در استان بوشهر رکورد زد/ افزایش ۳۶ درصدی تولید

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی سال جاری بیش از ۳۸ هزار تن میگوی پرورشی به ارزش ۴۵ هزار میلیارد ریال تولید شده است.

وی از افزایش ۳۶ درصدی میزان تولید میگوی پرورشی استان طی سال جاری خبر داد و گفت: ارزش میگوی پرورشی تولید شده در استان نسبت به سال قبل افزایش ۸۰ درصدی دارد.

مدیرکل شیلات استان بوشهر از مهمترین دلایل افزایش تولید میگوی استان به افزایش ضریب مکانیزاسیون، بهره وری قابل توجه عوامل تولید از جمله نیروی کار، غذا، بهسازی مزارع میگو و بهره مندی تعداد بیشتری از مزارع از شبکه برق اشاره کرد.

افزایش ۳ درصدی سطح کشت میگو

وی با بیان اینکه در سال جاری سطح زیر کشت میگو در استان سه درصد افزایش یافته است ادامه داد: سال گذشته سهم استان بوشهر در پرورش میگوی کشور ۴۸ درصد بود که در سال جاری ۵۴ درصد میگوی پرورشی کشور در این استان تولید شد.

امینی با اشاره به اهمیت تأمین نهاده‌های تولید، فرآوری و صادرات میگو خاطرنشان کرد: گردش مالی در کل چرخه تولید میگوی پرورشی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است.