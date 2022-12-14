۹۰ هزار تن وش پنبه از زارعین اردبیل خریداری شد

نادر تقیزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: کشاورزان شمال استان به رغم گلایههایی که از افت قیمت پنبه در اوایل برداشت این محصول داشتند، در آخرین روزهای برداشت این محصول با رضایتمندی فصل برداشت را به پایان میبرند چرا که میلیاردها تومان منابعی که به جیب دلالان میرفت، با خرید تضمینی محصول از طریق تعاون روستایی به جیب کشاورزان بازگشت.
وی تصریح کرد: در اوایل برداشت محصول وش پنبه به قیمت ۱۷ هزار تومان خریداری میشد که این رقم حتی هزینه کاشت و نگهداری این محصول را کفاف نمیکرد و عمده منابع درآمدی حاصل از تولید پنبه به جیب واسطهگران میرفت که با پیگیریهای انجام شده و خرید این محصول از طریق تعاون روستایی، نرخ محصول به ۲۴ تا ۳۰ هزار تومان نیز رسید.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: با حمایتی که وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای دخیل در این حوزه انجام دادند، امسال پنبه به قیمت مناسب از کشاورزان خریداری و تحویل کارخانههای پنبهپاککنی شد تا پول آن نیز به موقع به حساب کشاورزان واریز شود.
تقیزاده افزود: علاوه بر تنظیم و سر و سامان دادن به وضعیت خرید محصول، از ۶ دستگاه کمباین برداشت پنبه نیز استفاده کردیم و در کنار آن، آموزش کارگران برای برداشت محصول انجام شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: امیدواریم در سالهای آینده با توسعه کشت پنبه و استفاده از کمباین و سایر فناوریهای نوین، زمینه برای جلب رضایت کشاورزان و تولیدکنندگان در این حوزه فراهم آید.
تقیزاده اضافه کرد: ما موفق شدیم از زمان برداشت این محصول تا آخرین روزهای برداشت وش پنبه، ۹۰ هزار تن محصول را از کشاورزان پارسآباد، اصلاندوز، بیلهسوار، انگوت و گرمی خریداری کنیم تا نسبت به تحویل آن به کارخانههای پنبهپاککنی اقدام شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل بیان کرد: همه اقدامات به موقع و فوری برای سر و سامان دادن به بازار خرید پنبه شرایطی را مهیا کرد تا ۹۰۰ میلیارد تومان منابعی که قرار بود به جیب دلالان برود، در حقیقت به جیب خود کشاورزان و زارعین برگشت خورد.
نظر شما