ذخیره سازی کافی میوه برای شب یلدا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، اسداله کارگر، رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت: با توجه به ذخیره سازی کافی برای بازار شب یلدا پیش بینی می‌شود که نوسان خاصی در بازار رخ ندهد.



رئیس اتحادیه میوه و سبزی افزود، همه ساله قیمت برخی اقلام همچون پیاز، گوجه فرنگی و خیار به سبب تغییرات فصلی دچار نوسان می‌شود که با عرضه انبوه بازار مجدد به روال قبل باز می‌گردد.



وی تصریح کرد: در بحث خیار و گوجه فرنگی سرمای هوا منجر به نوسان قیمت محصول شد که با توزیع انبوه کالا از جنوب، قیمت کاهش می‌یابد. همچنین در بحث پیاز و سیب زمینی نوسان قیمت به سبب تغییر فصل و هزینه‌های حمل به حمل و نگه داری کالا در انبار مربوط می‌شود.



کارگر با بیان اینکه کمبودی در عرضه میوه شب یلدا نداریم، گفت: در سال‌های گذشته به سبب بحث کرونا، دورهمی شب یلدا کمتر بود، اما امسال با بهبود شرایط پیش بینی می‌شود که بازار شب یلدا به سبب ازدیاد تقاضا رونق گیرد.