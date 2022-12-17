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۲۶ آذر ۱۴۰۱، ۹:۳۱

ذخیره سازی کافی میوه برای شب یلدا

ذخیره سازی کافی میوه برای شب یلدا

رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت: با توجه به فراوانی عرضه و ذخیره سازی کافی برآورد می‌شود که بازار میوه شب یلدا نوسانی نداشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، اسداله کارگر، رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت: با توجه به ذخیره سازی کافی برای بازار شب یلدا پیش بینی می‌شود که نوسان خاصی در بازار رخ ندهد.

رئیس اتحادیه میوه و سبزی افزود، همه ساله قیمت برخی اقلام همچون پیاز، گوجه فرنگی و خیار به سبب تغییرات فصلی دچار نوسان می‌شود که با عرضه انبوه بازار مجدد به روال قبل باز می‌گردد.

وی تصریح کرد: در بحث خیار و گوجه فرنگی سرمای هوا منجر به نوسان قیمت محصول شد که با توزیع انبوه کالا از جنوب، قیمت کاهش می‌یابد. همچنین در بحث پیاز و سیب زمینی نوسان قیمت به سبب تغییر فصل و هزینه‌های حمل به حمل و نگه داری کالا در انبار مربوط می‌شود.

کارگر با بیان اینکه کمبودی در عرضه میوه شب یلدا نداریم، گفت: در سال‌های گذشته به سبب بحث کرونا، دورهمی شب یلدا کمتر بود، اما امسال با بهبود شرایط پیش بینی می‌شود که بازار شب یلدا به سبب ازدیاد تقاضا رونق گیرد.

کد مطلب 5657065

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