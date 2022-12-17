خدمات سازمان بیمه سلامت به معلولان ایلامی ۷ برابر شده است

نورالدین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خدمات دهی به معلولان جامعه افزایش چشمگیری یافته بطوری که این خدمات نسبت به گذشته ۷ برابر شده است.

وی عنوان کرد: سازمان بیمه سلامت ایران خدمات دهی مطلوبی به افراد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی را در اولویت قرار داده است.

مدیر کل بیمه سلامت استان ایلام تصریح کرد: با عنایت به تفاهم نامه فی مابین سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان بهزیستی کشور، از این پس بیمه سازمان بیمه سلامت ایران خدمات مطلوبی را به طیف گسترده‌ای از افراد دارای معلولیت ارائه می‌کند.

رحیمی گفت: این افراد با مشکلات عدیده ای رو به رو هستند که درک شرایط این قشر و برنامه ریزی برای برطرف کرد آن از وظایف نهادهای حمایتی و بیمه‌ای است.

وی اظهار کرد: سازمان بیمه گر بیمه سلامت به دنبال ارتقای سطح خدمات به افراد دارای معلولیت در حوزه توانبخشی هستند، به طوری که یکی از موضوعاتی که به صورت جدی از سوی سازمان بیمه سلامت ایران پیگیری می‌شود، بحث پوشش بیمه‌ای خدمات پیشگیری، مداخلات درمانی افراد دارای معلولیت است.

وی گفت: در راستای این تفاهم نامه خدمات ارائه شده به معلولین جامعه که قبلاً ۸ کد خدمتی بوده است، هم اکنون به ۵۹ کد خدمتی به این افراد افزایش پیدا کرده است.