آموزش و پرورش بهترین بستر برای فرهنگ سازی در زمینه مصرف بهینه برق

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن داراب زاده صبح شنبه در جلسه تمدید تفاهم نامه همکاری با آموزش و پرورش گیلان گفت: باید از فرصت بی نظیری که در عرصه آموزش و پرورش وجود دارد در زمینه آموزش مباحث مدیریت مصرف استفاده کنیم.

وی به اهمیت انرژی و تأثیر آن بر زندگی بشر اشاره و با بیان اینکه این موضوع باید برای دانش آموزان تبیین شود و گفت: دانش آموزان در استفاده بهینه از انرژی حساس کنیم.

مدیر عامل برق منطقه‌ای گیلان با بیان اینکه در دنیای امروز، داشتن منابع و ذخایر انرژی از مؤلفه‌های قدرت در بین کشورهای دنیا بوده و اکثر جنگ‌های کنونی بر سر انرژی و آب است، افزود: این موضوع به خوبی بیانگر نقش و اهمیت انرژی است.

داراب زاده زندگی بدون برق را امکان پذیر ندانست و ادامه داد: از ابتدایی‌ترین فعالیت‌های زندگی تا بزرگترین آنها متأثر از انرژی برق بوده و اگر آب مایع حیات است، برق هم جریان زندگی است و با سبک زندگی فعلی، حتی تصور نبود برق امکان پذیر نخواهد بود.

وی افزود: برق کالایی استراتژیک و حساس است که به سختی و با هزینه بالا تولید می‌شود و باید در این زمینه فرهنگ سازی شود.

داراب زاده با اشاره به اینکه در واقع برق کالایی لوکس بوده و نباید به عنوان کالای عادی به آن نگاه شود و در استفاده از آن باید هوشمندانه رفتار کنیم، اضافه کرد: در فصل سرما که با پیک استفاده از انرژی گاز مواجه هستیم، اگر از گاز به درستی استفاده نشود، به علت ایجاد محدودیت در گازرسانی به نیروگاه‌های تولید برق، نیروگاه‌ها مجبور به استفاده از سوخت دوم برای تولید برق خواهند شد که استفاده از این سوخت موجب آلودگی محیط زیست خواهد شد که برای سلامتی بسیار مضر و خطرناک است.

وی افزود: برای تولید انرژی برق از سفره‌های زیرزمینی آب استفاده شده که به علت فعل و انفعالاتی که بر روی آب در چرخه تولید انرژی برق انجام می‌شود این آب دیگر قابل استفاده نخواهد بود لذا با استفاده بهینه از انرژی برق، ضمن حفظ مواهب خدادادی، در استفاده بهینه از آب، حفظ محیط زیست، استفاده درست از ذخایر و منابع ملی نیز گام‌های اساسی برداشته‌ایم.

داراب زاده گفت: برای احداث هر یک کیلومتر خطوط فشار قوی در مناطق جنگلی، مجبور خواهیم شد ۲.۵ هکتار از جنگل‌ها را پاک تراشی و اصطلاحاً از بین ببریم که این موضوع اهمیت استفاده صحیح از انرژی برق را دو چندان می‌کند.

وی افزود: مناسب‌ترین و بهترین بستر برای فرهنگ سازی در آموزش و پرورش وجود دارد چرا که کودکان از سنین پایین می‌توانند با استفاده بهینه از انرژی برق آشنا شوند و آن را درونی و نهادینه کنند. اثرگذاری مباحث مدیریت مصرف برق در سنین پایین به طور حتم بیشتر است.

داراب زاده گفت: در زمینه استفاده درست از برق، بازدید از نیروگاه‌ها، خطوط و پست‌های برق بسیار مهم و اساسی است چون موجب می‌شود تا دانش آموزان از نزدیک با فرایند تولید انرژی برق آشنا شوند و به اهمیت آن پی ببرند. شرکت برق منطقه‌ای گیلان آمادگی هر گونه همکاری و مشارکت در این زمینه را با اداره آموزش و پرورش استان دارد.