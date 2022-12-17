دشمنان از نام «شهید سلیمانی» واهمه دارند

به گزارش خبرنگار مهر، افشین آزادی صبح شنبه در مراسم نواخته شدن زنگ حاج قاسم در مدرسه دخترانه صدرا کرمانشاه که با حضور اعضای کاروان روایت حبیب برگزار شد، اظهار کرد: کاروان روایت حبیب عنوان برنامه‌ای است که برای سومین سالگرد شهادت شهید سلیمانی در استان‌های مختلف به اجرای برنامه‌های مختلف می‌پردازد.

وی افزود: کاروان روایت حبیب از تاریخ ۲۳ آذر ماه فعالیت خود را در استان کرمانشاه آغاز کرده و تا ۲۶ آذر ماه این برنامه‌ها ادامه دارد.

رئیس حوزه هنری کرمانشاه با اشاره به اینکه دشمنان از نام شهید سلیمانی نیز هراس دارند، گفت: طی روزهای گذشته دشمنان در فضای مجازی تمام مطالب مرتبط با این شهید را حذف کردند.

آزادی بیان کرد: برای ترویج مکتب شهید سلیمانی لازم است از تمام ظرفیت‌ها برای معرفی این شهید والا مقام به جهان استفاده کنیم.