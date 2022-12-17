فقط ۳ درصد زندانیان غیرعمد، زن هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور، سید اسدالله جولایی رئیس هیأت امنا ستاد دیه کشور با اعلام این خبر گفت: هماکنون ۱۲ هزار زندانی جرایم غیرعمد در سطح ندامتگاهها تحمل حبس میکنند که از این تعداد ۳۸۷ مورد زن و ۱۱ هزار و ۶۲۱ نفر را مردان شامل میشوند.
تعداد زندانیان زن کم، اما رقم بدهیشان سنگین است
وی با بیان اینکه طبق تحقیقات دقیق میدانی و ثبتی کمتر از نصف آمار عددی زندانیان زن واجد شرایط برای بهرهمندی از تسهیلات ستاد دیه هستند، افزود: اگرچه آمار بدهکاران مالی و احیاناً محکومین به پرداخت دیات غیرعمد یا خطای محض در قبال زنان در مقایسه با مردان تعداد کمتری را نشان میدهد اما محکومٍبه مندرج در پرونده مددجویان زن میزان و عدد بزرگتری را حکایت دارد. به نحوی که با رقم مورد نیاز برای مختمومه کردن یک پرونده خانم میتوان تا ده زندانی مردِ عائلهمند را مورد حمایت قرار داد.
فارس بیشترین و سمنان کمترین زندانی زن را دارد
مؤسس و رئیس هیأت امنا ستاد دیه کشور استان فارس را با میزبانی از ۳۸ زندانی زن، در صدر جدول آمار زندانیان جرایم غیرعمد معرفی کرد و گفت: هر چند در قالب طرحهای ویژه و با مشارکت نهادهایی چون معاونت زنان و خانواده دولت، آستان قدسرضوی و برخی مناطق شهرداری در روزهای اخیر مسئله آزادی زندانی را با جدیت در اولویت کاری خود قرار داده و زمینه آزادی بسیاری از زنان و دختران این سرزمین را فراهم نمودهایم اما متأسفانه همچنان در استانهایی چون البرز، گیلان و کهگیلویه و بویراحمد تعداد بالای زندانیان زن بدهکار در قبال صدور چک و سفته یا ضمانتهای صورت گرفته به واسطه این اوراق تجاری را شاهدیم.
آمار بالای زندانیان مختص استانها و شهرهای بزرگ نیست
وی با اشاره به تلاش ستاد دیه در امر پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندانها اظهار کرد: با وجود تلاشهای صورت گرفته در حوزه رفع جنبه کیفری در قبال صداقهای معقول، اصلاح و تصویب دائمی قانون بیمه اجباری شخص ثالث و به تازگی قانون جدید چک اگرچه زمینه ورود به زندان تا حدودی کاهش داشته اما به دلیل شرایط معیشتی موضوع حبس مدیون با وجود جنبههای حمایتی قانون علیالدوام ادامه دارد و بدنبال این معضل اجتماعی جالب است استانی چون کهگیلویه و بویراحمد با وجود وسعت کم جغرافیایی و محدود بودت زمینههای ارتکاب جرایم پولی و بانکی اما بعد از استان فارس و اصفهان سومین استان شلوغ کشور به جهت میزبانی از زندانیان جرایم غیرعمد محسوب میشود.
تهران بیشترین و سمنان کمترین زندانی غیرعمد را دارند
رئیس هیأت امنا ستاد دیه کشور با اعلام آمار عددی زندانیان جرایم غیرعمد بیان کرد: تهران با ۱۲۱۴ زندانی نیازمند، اصفهان با ۱۰۶۱ دربند دردمند و کهگیلویه و بویراحمد با ۷۶۳ محبوس مستمند در صدر آمار عددی قرار گرفته و در مقابل هرمزگان با میزبانی از ۵۲ بدهکار مالی و سیستان و بلوچستان با نگهداری از ۶۵ محکوم غیرعمد در قعر جدول جای دارند.
زندانیان چک با ۹۲۳۳ پرونده بیشترین طیف مددجویان ستاد دیه هستند
جولایی با اشاره به اینکه ۹۸ درصد مددجویان ستاد دیه را بدهکاران مالی شامل میشوند، گفت: در جمع محکومان مالی، بدهکاران چک با ۹۲۳۳ زندانی بیشترین تعداد محبوس را دارند و در ادامه محکومین به پرداخت مهریه با ۲۲۳۷ زندانی و مردان بدهکار نفقه با ۲۴۲ پرونده قرار دارند.
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