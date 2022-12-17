توبیخ و جریمه کمیته انضباطی برای مدیر و مربی پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، دیدار تیم‌های نفت مسجد سلیمان و پرسپولیس تهران در هفته ششم لیگ برتر برگزار و از سوی مهران حسن وند، مدیر رسانه‌ای تیم نفت مسجد سلیمان تخلفاتی مبنی بر نقض اصول رفتار جوانمردانه و مقررات بازی به یک جلسه محرومیت تعلیقی به مدت یک سال و پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

عماد مهاجری، مربی تیم نفت مسجد سلیمان به دلیل نقض اصول رفتار جوانمردانه و مقررات بازی به پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

یزدی، مدیرعامل تیم نفت مسجد سلیمان بخاطر بدرفتاری در قبال مقام رسمی و غیر رسمی به یک جلسه محرومیت تعلیقی به مدت یک سال و پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

باشگاه پرسپولیس تهران به دلیل پرتاب بطری آب سمت کمک داور از سوی تماشاگرانش به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

فراز اجاقی، ماساژور تیم پرسپولیس به دلیل بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه به یک جلسه محرومیت تعلیقی به مدت یک سال و پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

افشین پیروانی، سرپرست تیم پرسپولیس به دلیل رفتار غیرورزشی به توبیخ کتبی محکوم شد.

باشگاه نفت مسجد سلیمان به دلیل پرتاب بطری و سنگ به داور منجر به توقف بازی از سوی تماشاگران منتسب به پرداخت ۵۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رأی قابل تجدید نظر است.

دیدار تیم‌های ملوان بندر انزلی و پرسپولیس تهران برگزار و از سوی محمد عسگری، مربی تیم پرسپولیس تهران تخلفاتی مبنی بر بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه که منجر به اخراجش شد، رخ داد. وی به یک جلسه محرومیت تعلیقی تا پایان فصل جاری و پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.