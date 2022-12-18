توزیع بنزین سوپر در سراسر کشور از روز گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، مدت زمانی عرضه بنزین سوپر در جایگاه‌های سوخت متوقف شده بود، همین موضوع منجر به صف‌های عریض و طویل مقابل جایگاه‌های سوخت در تهران و شهرستان‌ها شده بود، حالا هم شایعاتی در رابطه با افزایش قیمت بنزین در فضای مجازی دست به دست می‌شود، اما تا کنون هیچ واکنشی به این مساله وارد نشده است، اکنون این سوال وجود دارد چرا بنزین سوپر برای مدتی در جایگاه‌های سوخت عرضه نمی‌شد؟ سخنگوی شرکت پالایش پخش در رابطه با این موضوع به مهر می‌گوید: یکی از قطعات تولید بنزین سوپر که در پالایشگاه اراک بود دچار مشکلات فنی شده بود، به همین دلیل امکان تولید بنزین سوپر وجود نداشت.

وی ادامه داد: تولید روزانه ۸ میلیون لیتر بنزین سوپر از روز گذشته از سر گرفته شد و کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

به گفته وی مشکلات فنی برطرف شده و بنزین سوپر کمبودی نداشته است.

وی در رابطه با شایعه‌ای مبنی بر گرانی بنزین وجود دارد، آیا این مساله مورد تأیید شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است یا خیر؟، گفت: قیمت گذاری سوخت بر عهده شرکت پالایش و پخش نیست، اما به گفته رئیس جمهور قیمت بنزین تا دو سال افزایش پیدا نمی‌کند.