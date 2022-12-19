به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت دفاع روسیه امروز دوشنبه اعلام کرد رزمایش مشترک نیروهای دریایی روسیه و چین از روز ۲۱ تا ۲۷ دسامبر (۳۰ آذر تا ۶ دی) برگزار می‌شود. این رزمایش در دریای جنوبی چین و با استفاده از راکت و توپخانه برگزار می‌شود.

نخستین رزمایش دریایی مشترک بین ارتش روسیه و چین، اکتبر ۲۰۲۱ و پس از رزمایش وستوک -۲۰۲۱ روسیه انجام شد. بنا بر بیانیه وزارت دفاع روسیه که شهریورماه منتشر کرد.

کارشناسان نظامی چین اواسط شهریور اعلام کردند نیروی دریایی چین و روسیه، احتمالاً پس از رزمایش «وستوک -۲۰۲۲»، دومین رزمایش دریایی امسال خود را برگزار خواهند کرد.

کارشناسان نظامی چین در گفت‌وگو با «گلوبال‌تایمز» گفته‌اند نیروهای دریایی چین و روسیه احتمالاً همانند آنچه پس از رزمایش «وستوک -۲۰۲۱» رخ داد، پس از رزمایش وستوک -۲۰۲۲ رزمایش دریایی مشترک دیگری را انجام دهند.

به گفته این کارشناسان، گرچه تبادل اطلاعات و تجربه‌ها بین ارتش روسیه و چین به امری عادی تبدیل شده، در شرایط کنونی کنونی، تقویت همکاری‌های همه‌جانبه، به‌ویژه در زمینه نظامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. زیرا این همکاری‌ها موجب حفظ ثبات و صلح منطقه‌ای می‌شود. اما باید تأکید کرد این همکاری‌های نظامی هیچ طرف سومی را تهدید نمی‌کند.

بنا بر بیانیه وزارت دفاع روسیه، رزمایش وستوک -۲۰۲۲ از اول سپتامبر تحت فرماندهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح فدراسیون روسیه و با تمرین‌های عملی و اقدامات تهاجمی و دفاعی در ۷ مکانِ منطقه نظامی شرق روسیه آغاز شده و تا هفتم سپتامبر (روز چهارشنبه) ادامه دارد.،

در این رزمایش ۶ هزار نیروی نظامی از سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO)، سازمان همکاری شانگهای (SCO)، و کشورهایی مانند جمهوری آذربایجان، الجزایر، ارمنستان، بلاروس، هند، قزاقستان، قرقیزستان، چین، لائوس، مغولستان، نیکاراگوئه، سوریه، تاجیکستان حضور دارند.

به گفته وزارت دفاع روسیه، در کل بیش از ۵۰ هزار نیروی نظامی، بیش از ۵ هزار واحد سلاح و تجهیزات نظامی، از جمله ۱۴۰ هواپیمای جنگی، ۶۰ کشتی و قایق در این رزمایش شرکت دارند. آخرین رزمایش وستوک (شرق) در سال ۲۰۱۸ در مقیاسی بزرگ و با حضور ۳۰۰ هزار نیروی نظامی برگزار شد. ارتش چین نیز برای نخستین بار در این رزمایش شرکت کرد.