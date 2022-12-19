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۲۸ آذر ۱۴۰۱، ۵:۴۵

مصر و روسیه رزمایش دریایی مشترک برگزار کردند

مصر و روسیه رزمایش دریایی مشترک برگزار کردند

ارتش مصر از برگزاری رزمایش دریایی با روسیه در چارچوب برنامه تمرین های مشترک که به صورت دوره ای انجام می شود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ارتش مصر شامگاه یکشنبه از رزمایش دریایی با روسیه در چارچوب برنامه تمرین‌های مشترک که به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود، خبر داد.

بر اساس این گزارش، سرهنگ «غریب عبدالحافظ» سخنگوی ارتش مصر گفت که نیروی دریایی مصر و روسیه رزمایش دریایی مشترکی تحت عنوان «پل دوستی -۵» را برگزار کردند.

وی افزود: رزمایش دریایی مشترک پل دوستی -۵ که طی چند روز از سوی یگان‌های نیروی دریایی مصر و روسیه در آب‌های منطقه‌ای مصر به اجرا درآمده بود، پایان یافت.

سخنگوی ارتش مصر در عین حال به زمان آغاز این رزمایش و تعداد نیروهای شرکت کننده در آن اشاره‌ای نکرد.

وی همچنین گفت که این رزمایش دریایی در چارچوب برنامه تمرین‌های مشترک که به صورت دوره‌ای توسط نیروهای مسلح مصر به منظور ارتباطات نظامی مشترک و تبادل تجربیات با همتایان خود در تمام کشورها صورت می‌گیرد، برگزار شد.

این در حالی است که هنوز جزئیاتی از سوی روسیه پیرامون این رزمایش نظامی منتشر نشده است.

رزمایش پل دوستی در سال ۲۰۱۵ بین مسکو و قاهره در آب‌های منطقه‌ای مصر آغاز گردید. دومین دور این رزمایش در دسامبر ۲۰۱۹ و سومین دور آن هم در نوامبر ۲۰۲۰ در نوفوروسیسک و میدان تمرین دریایی ناوگان دریای سیاه برگزار گردید.

چهارمین دور رزمایش پل دوستی نیز در دسامبر ۲۰۲۱ در آب‌های منطقه‌ای مصر برگزار شده بود.

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کد مطلب 5659098

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