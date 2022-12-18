رای گیری انتخابات ویژه عمانی های مقیم خارج با تلفن هوشمند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج آنلاین، عمانی های خارج از کشور از طریق تلفن همراه و برای اولین بار با اپلیکیشن «رای می دهم» در انتخاب شوراهای شهر شرکت می کنند.

صبح امروز یکشنبه، انتخابات شوراهای شهر عمان در خارج از کشور برای سومین دوره از طریق تلفن های هوشمند و اپلیکیشن «رای می دهم» شروع شد. رای گیری تا ساعت هفت عصر امروز ادامه دارد.

وزارت کشور عمان امروز ۱۸ دسامبر را به رای گیری از ساکنان خارج از کشور و ۲۵ همان ماه را به ساکنان داخلی اختصاص داده است.

رای دهندگان عمانی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، مصر و اردن، گفتند که مراحل رای گیری از طریق برنامه «رای می دهم» برای انتخاب اعضای شوراهای شهر با سهولت همراه است.

آنها افزودند که بهره مندی از ابزارها و فناوری های نوین در انتخابات به مدیریت زمان و مکان کمک کرده و فضای وسیع تری برای اعمال حق رای ایجاد کرد.

۲۵ دسامبر موعد برگزاری انتخابات در داخل کشور است. ۷۲۷ نامزد از جمله ۲۸ نامزد زن در این انتخابات رقابت می کنند و ۷۳۱ هزار و ۷۶۷ رای دهنده واجد شرایط رای دادن هستند. نخستین انتخابات شوراهای شهر در عمان در دسامبر ۲۰۱۲ برگزار شد.