به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سیدسعید راد، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اظهار کرد: تا پایان اردیبهشت بدون هیچ دغدغه‌ای کالاهای اساسی تأمین شده است و تا پایان شهریور به واردات روغن نیاز نداریم، همچنین برنج با انواع قیمت تأمین شده است.

وی در رابطه با ارزان‌سازی سفره مردم گفت: تلاش می‌کنیم تا پایان سال این مهم را اجرایی کنیم.

راد تصریح کرد: در کشت قراردادی با تمام مشکلات و موانع توانستیم با کشاورزان قرارداد منعقد کنیم، میانگین کشت قراردادی در سال گذشته ۵ هکتار اعلام شده بود اما امسال به ۹ هکتار رسیده‌ایم و با استفاده از سیستم سامانه‌ای، آمار میزان کشت دقیق‌تر شده است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: برای حمل و نقل محصولات کشاورزی در کشت قراردادی برای هر کیلوگرم ۱۰۰ تومان کرایه حمل در نظر گرفته‌ایم تا کشاورزان دغدغه حمل از مزرعه تا انبار دپو را نداشته باشند.

وی افزود: امسال ۸۳ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم اعتبار هزینه شده که به اندازه کل اعتبار ۵ سال گذشته بوده است، همچنین خرید تضمینی کلزا در استان‌ها انجام شده است و هیچ کشاورزی طلبکار خرید تضمینی کلزا نیست.

راد در پایان گفت: از رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی و همکاران این بخش تشکر می‌کنیم که برای اطلاع‌رسانی در ستاد و استان‌ها نهایت همکاری را کرده‌اند.