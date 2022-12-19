به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در آئین افتتاح منازل سازمانی مهر ولایت نیروی زمینی گفت: ارتش در کنار پیشبرد طرح‌های رزمی و انجام کارهای سازمانی خود توانسته در عرصه ساخت مسکن و معیشت کارکنان نیز اقدامات بسیار خوبی داشته است.

وی ادامه داد: در بازدیدهای که از یگان‌های نیروی زمینی ارتش داریم پیشرفت را به خوبی مشاهده می‌کنیم.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ساخت منازل مسکونی را بسیار مهم دانست و گفت: ارتش برای ساخت منازل مسکونی و برداشتن گام‌ها در این حوزه به بودجه‌های دولتی وابسته نبوده و با طراحی دقیق توانسته گام‌های اساسی در حوزه ساخت مسکن و نوسازی پادگان‌ها و محیط‌های سازمانی بردارد که این خود بسیار قابل توجه و مهم است.

سرلشکر باقری گفت: ساخت منازل مسکونی در طرح کوثر با تلاش و مجاهدت و جهادی فرماندهان و کارکنان ارتش با سرعت و جدیت انجام شده است که جای تقدیر و تشکر از این عزیزان دارد.

وی ادامه داد: در مکتب اسلامی مجاهدان میهن اسلامی دژ مستحکم امنیت و آرامش مردم هستند و ارتش جمهوری اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب و در دفاع مقدس و ایجاد بازدارندگی در دفاع از کشور و ارتقا امنیت و آرامش در راه پیشرفت کشور، همواره در خط مقدم بوده است و از این جهت خداوند بزرگ را شاکریم که ملت ایران دارای چنین نیروی‌های مسلح مقتدری است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود: ارتش جمهوری اسلامی در کنار توسعه تجهیزات و پیشبرد طرح‌های عملیاتی و نشان دادن آمادگی و اقتدار به معیشت کارکنان هم توجه اساسی داشته است. همگامی که یک‌رزمنده با گذشتن از آسایش خود به مرزها می‌رود بر عهده فرماندهان است که معیشت و مسکن او را مورد توجه قرار دهند که به شکر خدا در نیروی زمینی ارتش در این زمینه کار بخوبی در حال پیشرفت است.

سرلشکر باقری ادامه داد: مسئله مسکن به عنوان یکی از اساسی‌ترین بحث‌های معیشت موضوع فوق العاده مهمی است. در زمینه مسکن سازمانی و شخصی گام‌های مهمی در ارتش برداشته شده و موضوع در مسیر درست خود قرار گرفته است. مهم این است که ارتش منتظر بودجه‌های دولتی نشده است و با مولد کردن سرمایه‌های اساسی که در خدمت داشته این مهم را انجام داده است. ساخت منازل مسکونی، پادگان‌ها و بیمارستان‌ها با کیفیت مناسب از جمله اقدامات مهمی است که انجام شده است.

وی تصریح کرد: این امر فرمانده کل قوا است که نیروهای مسلح باید در مقاطع میانی خدمت دارای منزل شخصی بشوند و بدون دغدغه زندگی آرامی داشته باشند، در ارتش مورد توجه قرار گرفته و در قالب پروژه‌های کوثر در حال اجرا است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عنوان کرد: وجود چنین منازلی و کمک به رفع سایر مشکلات معیشتی آرامش خاطر و بدون دغدغه دست به ماشه بودن را به ارمغان می‌آورد که نقش اساسی در ارتقا امنیت کشور ایفا می‌کند.