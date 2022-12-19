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۲۸ آذر ۱۴۰۱، ۹:۴۸

سرلشکر باقری:

ارتش برای ساخت منازل مسکونی به بودجه‌های دولتی وابسته نبوده است

ارتش برای ساخت منازل مسکونی به بودجه‌های دولتی وابسته نبوده است

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: ارتش برای ساخت منازل مسکونی و برداشتن گام در این حوزه به بودجه های دولتی وابسته نبوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در آئین افتتاح منازل سازمانی مهر ولایت نیروی زمینی گفت: ارتش در کنار پیشبرد طرح‌های رزمی و انجام کارهای سازمانی خود توانسته در عرصه ساخت مسکن و معیشت کارکنان نیز اقدامات بسیار خوبی داشته است.

وی ادامه داد: در بازدیدهای که از یگان‌های نیروی زمینی ارتش داریم پیشرفت را به خوبی مشاهده می‌کنیم.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ساخت منازل مسکونی را بسیار مهم دانست و گفت: ارتش برای ساخت منازل مسکونی و برداشتن گام‌ها در این حوزه به بودجه‌های دولتی وابسته نبوده و با طراحی دقیق توانسته گام‌های اساسی در حوزه ساخت مسکن و نوسازی پادگان‌ها و محیط‌های سازمانی بردارد که این خود بسیار قابل توجه و مهم است.

سرلشکر باقری گفت: ساخت منازل مسکونی در طرح کوثر با تلاش و مجاهدت و جهادی فرماندهان و کارکنان ارتش با سرعت و جدیت انجام شده است که جای تقدیر و تشکر از این عزیزان دارد.

وی ادامه داد: در مکتب اسلامی مجاهدان میهن اسلامی دژ مستحکم امنیت و آرامش مردم هستند و ارتش جمهوری اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب و در دفاع مقدس و ایجاد بازدارندگی در دفاع از کشور و ارتقا امنیت و آرامش در راه پیشرفت کشور، همواره در خط مقدم بوده است و از این جهت خداوند بزرگ را شاکریم که ملت ایران دارای چنین نیروی‌های مسلح مقتدری است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود: ارتش جمهوری اسلامی در کنار توسعه تجهیزات و پیشبرد طرح‌های عملیاتی و نشان دادن آمادگی و اقتدار به معیشت کارکنان هم توجه اساسی داشته است. همگامی که یک‌رزمنده با گذشتن از آسایش خود به مرزها می‌رود بر عهده فرماندهان است که معیشت و مسکن او را مورد توجه قرار دهند که به شکر خدا در نیروی زمینی ارتش در این زمینه کار بخوبی در حال پیشرفت است.

سرلشکر باقری ادامه داد: مسئله مسکن به عنوان یکی از اساسی‌ترین بحث‌های معیشت موضوع فوق العاده مهمی است. در زمینه مسکن سازمانی و شخصی گام‌های مهمی در ارتش برداشته شده و موضوع در مسیر درست خود قرار گرفته است. مهم این است که ارتش منتظر بودجه‌های دولتی نشده است و با مولد کردن سرمایه‌های اساسی که در خدمت داشته این مهم را انجام داده است. ساخت منازل مسکونی، پادگان‌ها و بیمارستان‌ها با کیفیت مناسب از جمله اقدامات مهمی است که انجام شده است.

وی تصریح کرد: این امر فرمانده کل قوا است که نیروهای مسلح باید در مقاطع میانی خدمت دارای منزل شخصی بشوند و بدون دغدغه زندگی آرامی داشته باشند، در ارتش مورد توجه قرار گرفته و در قالب پروژه‌های کوثر در حال اجرا است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عنوان کرد: وجود چنین منازلی و کمک به رفع سایر مشکلات معیشتی آرامش خاطر و بدون دغدغه دست به ماشه بودن را به ارمغان می‌آورد که نقش اساسی در ارتقا امنیت کشور ایفا می‌کند.

کد مطلب 5659222
هادی رضایی

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