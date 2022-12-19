مسدود شدن گردنه دخان همدان به علت تصادف ۲ دستگاه کامیون

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمید رضا سعید زاده صبح دوشنبه در تشریح این خبر گفت: صبح امروز در حوالی گردنه دخان همدان ۲ دستگاه کامیون به علت مه غلیظ و کاهش دید افقی به شدت با یکدیگر برخورد می‌کنند.

وی افزود: متأسفانه به علت این حادثه محور مذکور مسدود و ترافیک شدید در این مسیر ایجاد می‌شود که در حال حاضر عوامل انتظامی با همکاری دیگر دستگاه‌ها در حال بازگشایی مسیر است.

سعید زاده در ادامه به رانندگانی که قصد تردد در این مسیر را دارند توصیه کرد که حتماً از چراغ‌های مه شکن استفاده کرده و با رعایت فاصله طولی حرکت کنند و از خطوط جاده به عنوان راهنمای مسیر استفاده کنند.

معاون عملیات انتظامی استان در پایان با توجه به وضعیت جوی از رانندگان خواست برای تردد در محورهای استانی تجهیزات زمستانی را به همراه داشته باشند.